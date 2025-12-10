Madagascar: Régiment de Colonels

Ce n'est pas une ligne de taxi-be desservant Iavoloha mais le nombre de nominations aux hauts emplois de l'Etat, prises avant-hier en conseil des ministres.

Régiment de Colonels

Le régime...nt de Colonels autour de celui au béret vert vient d'avoir une nouvelle recrue en la personne de Rija Andrimanantena, nommé Directeur des Systèmes d'Information auprès de la Présidence de la Refondation de la République. Le nouveau DSI renforce l'effectif des « 5 boutons » sur lesquels leur chef peut s'appuyer et appuyer. Et ce, en plus des quatre Hauts Conseillers de la Refondation qui portent le même grade et sont issus, enfin presque, de la même promotion de l'Académie militaire d'Antsirabe. De «la 23 » en ...général.

Au sens adjectival s'entend et non en tant que grade militaire même si un général, fut-il encore d'active, se met au garde-à-vous devant un Colonel de la Présidence, en vertu du principe de la séparation du grade et de l'emploi. « Si le grade appartient à l'officier, l'emploi appartient au roi ». En l'occurrence, le Colonel Michaël Randrianirina qui incarne l'autorité militaire, pour reprendre la Décision du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle qui l'a fait roi parmi tant d'autres officiers. Sans considération de la règle du « plus ancien dans le grade le plus élevé ».

C'est peut-être pour atténuer un tant soit peu le fait que la fonction l'emporte sur le grade, que l'homme fort de la Refondation préfère avoir dans son entourage direct des Colonels qui sont sous ses ordres, pour éviter autant que possible de faire du « tsindry bokotra » par rapport aux généraux dont un seul fait d'ailleurs partie des 167 nominations. En l'occurrence, le général de Brigade Nordili Falitiana Honorat Rakotonandrasana qui est bombardé Inspecteur auprès de l'Inspection Générale des Armées. Sans pouvoir de commandement.