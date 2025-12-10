Madagascar: Ankaditratombo By-Pass - Un adolescent de 16 ans découvert sans vie

10 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Hier matin, le corps sans vie d'un jeune garçon d'environ 16 ans a été découvert près de l'hôtel Sky Blue, à Ankaditratombo By-Pass. La dépouille a été repérée par des riverains le long de la RN58, dans le fokontany Sud d'Ambohipo. Aucun document n'a été retrouvé sur lui, ce qui n'a pas permis son identification immédiate.

Les éléments de la Police ainsi que les responsables du CSB II Alasora se sont rendus sur place pour les premières constatations. Le corps a été transféré à la morgue de l'HJRA pour une autopsie éventuelle. Pour l'heure, les circonstances du décès demeurent inconnues. Les forces de l'ordre privilégient plusieurs pistes : un acte criminel lié à l'insécurité. Des investigations sont en cours afin d'établir ce qui a conduit à la mort de l'adolescent.

Une femme retrouvée morte dans un canal à Ambohimangakely. Samedi matin, une autre découverte tragique a été signalée à Ambohimahintsy Ambohimangakely, le long de la Rocade Iarivo. Le corps d'une femme de 50 ans a été retrouvé dans un canal, présentant des signes évidents de violences. Selon les premières constatations, la victime aurait été agressée physiquement et sexuellement avant d'être abandonnée sur place.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son visage était à moitié mutilé, un os de son bras fracturé, et des traces d'écoulement ont été relevées au niveau de ses parties intimes. Son pantalon était baissé, renforçant l'hypothèse d'une agression sexuelle suivie d'un meurtre. La victime, souffrant de troubles mentaux, était veuve et mère de quatre enfants. Elle avait quitté son domicile la veille pour se rendre à Sarimasina, où elle aurait été vue pour la dernière fois, en état d'ivresse, selon les témoignages de ses enfants. Ces deux décès rapprochés soulèvent des inquiétudes au sein de la population locale.

Les forces de l'ordre poursuivent leurs investigations pour déterminer les circonstances exactes de ces deux drames. Des prélèvements et auditions sont en cours pour tenter d'établir les responsabilités et éclaircir les causes de ces morts violentes.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.