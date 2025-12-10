Madagascar: Ankaditratombo By-Pass - Un adolescent de 16 ans découvert sans vie

Hier matin, le corps sans vie d'un jeune garçon d'environ 16 ans a été découvert près de l'hôtel Sky Blue, à Ankaditratombo By-Pass. La dépouille a été repérée par des riverains le long de la RN58, dans le fokontany Sud d'Ambohipo. Aucun document n'a été retrouvé sur lui, ce qui n'a pas permis son identification immédiate.

Les éléments de la Police ainsi que les responsables du CSB II Alasora se sont rendus sur place pour les premières constatations. Le corps a été transféré à la morgue de l'HJRA pour une autopsie éventuelle. Pour l'heure, les circonstances du décès demeurent inconnues. Les forces de l'ordre privilégient plusieurs pistes : un acte criminel lié à l'insécurité. Des investigations sont en cours afin d'établir ce qui a conduit à la mort de l'adolescent.

Une femme retrouvée morte dans un canal à Ambohimangakely. Samedi matin, une autre découverte tragique a été signalée à Ambohimahintsy Ambohimangakely, le long de la Rocade Iarivo. Le corps d'une femme de 50 ans a été retrouvé dans un canal, présentant des signes évidents de violences. Selon les premières constatations, la victime aurait été agressée physiquement et sexuellement avant d'être abandonnée sur place.

Son visage était à moitié mutilé, un os de son bras fracturé, et des traces d'écoulement ont été relevées au niveau de ses parties intimes. Son pantalon était baissé, renforçant l'hypothèse d'une agression sexuelle suivie d'un meurtre. La victime, souffrant de troubles mentaux, était veuve et mère de quatre enfants. Elle avait quitté son domicile la veille pour se rendre à Sarimasina, où elle aurait été vue pour la dernière fois, en état d'ivresse, selon les témoignages de ses enfants. Ces deux décès rapprochés soulèvent des inquiétudes au sein de la population locale.

Les forces de l'ordre poursuivent leurs investigations pour déterminer les circonstances exactes de ces deux drames. Des prélèvements et auditions sont en cours pour tenter d'établir les responsabilités et éclaircir les causes de ces morts violentes.