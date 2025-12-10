Madagascar: Ambohipo - Un agent civil du ministère des Forces armées a tiré et blessé 2 personnes

Une soirée a viré au drame dans le quartier d'Ambohipo, 2ème arrondissement de la Commune urbaine d'Antananarivo, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu'un homme, employé du ministère des Forces armées (MFA) a ouvert le feu et blessé deux jeunes, à la suite d'une altercation survenue devant son domicile.

Les faits se sont produits lorsqu'un jeune homme qui rentrait chez lui après une soirée au Jao's Pub, lieu de sortie bien connu de la localité, a été victime d'un vol à l'arraché près de la maison de l'auteur présumé. Choqué, il a immédiatement appelé ses amis à l'aide. Ces derniers se sont rapidement regroupés devant la demeure de l'employé civil du MFA, provoquant un attroupement et un début de tumulte.

Alerté par le vacarme, l'homme est sorti sur son balcon et a demandé aux jeunes de se disperser. Face au refus du groupe de quitter les lieux, il aurait alors brandi une arme à feu. D'après les témoignages recueillis, les jeunes auraient répliqué en lançant des pierres en direction de la maison, ce qui aurait déclenché un moment de panique. C'est dans ces circonstances que l'homme a tiré à deux reprises, blessant deux personnes. Aussitôt alertées, les équipes du Commissariat du deuxième arrondissement de la Sécurité publique Ambohijatovo (CSP2) sont intervenues sans délai et ont procédé à l'interpellation du tireur présumé.

Dans un premier temps, l'individu avait affirmé être un officier de l'Armée avec le grade de capitaine. Les vérifications menées ont toutefois permis d'établir qu'il s'agissait en réalité d'un employé civil relevant du ministère des Forces armées. Ainsi, l'homme et l'arme utilisée, ont été remis à la Brigade de gendarmerie Tana/Ville pour la suite des procédures, conformément aux dispositions applicables au personnel civil du ministère. Les investigations se poursuivent.

