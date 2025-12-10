Madagascar: Aéroport international d'Ivato - La lutte contre la corruption, une responsabilité partagée

L'aéroport international d'Ivato est l'un des endroits où règne la corruption. Raison pour laquelle, les autorités aéroportuaires renforcent la lutte contre ce fléau qui continue de miner le pays.

La Journée internationale de la lutte contre la corruption qui a été célébrée hier à Ivato était justement une occasion de sensibiliser sur les risques de corruption dans les aéroports.

BIANCO

Des risques qui nécessitent l'implication de toutes les entités aéroportuaires, mais également du BIANCO qui est d'ailleurs présent au comptoir d'accueil de l'aéroport international d'Ivato et qui reçoit directement les réclamations des passagers. Il collabore également avec Ravinala Airports, gestionnaire de l'aéroport dans la sensibilisation de la communauté aéroportuaire et dans le traitement des réclamations liées à la corruption que les passagers peuvent effectuer à travers le QR code affiché sur les écrans de l'aéroport, tout au long du parcours départ et arrivée. Présent lors de cette célébration, Daniel Lefebvre, DG de Ravinala Airports a expliqué que la lutte contre la corruption est une responsabilité partagée.

Priorités

Il a également expliqué le rôle de Ravinala Airports dans ce processus de lutte contre la corruption. « Les aéroports sont des lieux stratégiques et aussi des vitrines de Madagascar. La sécurité, la confiance et la sérénité du passager sont au coeur de nos priorités. Nous sommes convaincus que la lutte contre la corruption est une responsabilité partagée et c'est dans ce contexte que nous collaborons avec le ministère des Transports et de la Météorologie, le ministère de la Justice, le Bianco, l'ARAI et toute la communauté aéroportuaire pour améliorer l'image de l'Aéroport international d'Antananarivo et de Nosy Be.

Nous avons d'ailleurs mis en place des QR codes de réclamation dans le circuit départ et arrivée de l'aéroport et remercions les passagers car ils nous aident beaucoup en nous remontant des faits dont ils sont parfois victimes lors de leur passage. Ces cas sont ensuite transmis et traités par le Bianco. Cette démarche entre dans le programme Éthique et Compliance de Ravinala Airports.»