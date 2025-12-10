Madagascar: Système d'alerte précoce - Remise officielle d'équipements en vue de son renforcement

10 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

L'initiative s'est faite dans le cadre du Projet Régional pour la Résilience Climatique (PRRC) mis en oeuvre par la Cellule de Prévention et d'Appui à la Gestion des Urgences (CPGU).

Un appui concret au renforcement de la protection civile à Madagascar. C'est ce que représente l'acquisition, l'acheminement et l'installation des matériels SAP (Système d'Alerte Précoce) et des Matériels de Secours d'Urgence (MSU), effectués hier, 9 décembre 2025, au Corps de Protection Civile d'Ivato. Ces équipements comprennent des sirènes d'alerte, des bateaux pneumatiques et du matériel de sauvetage, ainsi que des motopompes à haut débit.

Ils devraient permettre « d'améliorer la capacité d'alerte et la rapidité de diffusion des messages aux populations exposées ; de renforcer la réactivité des équipes de secours, notamment durant la saison estivale et cyclonique ; de soutenir les interventions en zones inondées ou difficiles d'accès ; et d'accroître la sécurité des communautés vulnérables, au coeur des objectifs du PRRC ».

Défis

Selon les explications fournies lors de leur remise, ces équipements sont destinés aux communes et districts vulnérables, aux Unités de Protection Civile, ainsi qu'à plusieurs sites stratégiques situés dans les régions exposées aux risques climatiques, notamment Morondava, Toamasina, Fort-Dauphin, Manakara et Ivato. Leur mise à disposition constitue l'un des premiers jalons majeurs du déploiement opérationnel du projet Havelo Mandrare.

Figurant parmi les initiatives phares du Projet Régional pour la Résilience Climatique (PRRC), Havelo Mandrare ambitionne de répondre « aux défis majeurs d'accès à l'eau, de développement durable dans une logique de résilience climatique et de réduction des inégalités territoriales ».

