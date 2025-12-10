Congo-Brazzaville: Une ONG dénonce une «politique sécuritaire expéditive»

Le 10 décembre est la Journée internationale des droits de l'homme. En République du Congo, le Centre d'Actions pour le développement (CAD) dénonce à cette occasion ce qu'il qualifie de « politique sécuritaire expéditive ». Dans un rapport publié ce début de semaine, l'organisation dénonce une augmentation des cas de violations des droits civils, dans un pays où les autorités luttent depuis plusieurs mois contre le grand banditisme.

Devant la presse, le directeur exécutif du CAD du Congo-Brazzaville déplore une augmentation de 131 % des cas de violations des droits civils et politiques entre 2024 et 2025. Soit 2764 cas supplémentaires en un an, selon Trésor Nzila. :

« La dégradation de la situation s'explique par un contexte marqué par des opérations sécuritaires menées par la police, la gendarmerie et la Direction de la sécurité présidentielle. Ces opérations sécuritaires ont aggravé la situation des droits humains dans notre pays », explique le directeur du CAD.

Pour lutter efficacement contre les bandits communément appelés « bébés noirs » ou kulunas, le chef de l'État a ordonné fin septembre l'intervention d'un corps d'élite dont les méthodes ne font pas l'unanimité, poursuit Trésor Nzila.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Aucune politique sécuritaire ne peut justifier la négation du droit à la dignité et la justice. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Le président de la République, les membres du gouvernement doivent prendre conscience que cette opération entache l'image du pays. Elle doit s'arrêter. La justice doit prendre le dessus ».

Les autorités nationales n'ont pas souhaité réagir aux problèmes soulevés par le CAD dans son rapport de plus de 200 pages. Fin novembre, le président de la République Denis Sassou Nguesso avait promis d'être intraitable et d'arrêter jusqu'au dernier bandit.