Congo-Brazzaville: Une ONG dénonce une «politique sécuritaire expéditive»

10 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Loïcia Martial

Le 10 décembre est la Journée internationale des droits de l'homme. En République du Congo, le Centre d'Actions pour le développement (CAD) dénonce à cette occasion ce qu'il qualifie de « politique sécuritaire expéditive ». Dans un rapport publié ce début de semaine, l'organisation dénonce une augmentation des cas de violations des droits civils, dans un pays où les autorités luttent depuis plusieurs mois contre le grand banditisme.

Devant la presse, le directeur exécutif du CAD du Congo-Brazzaville déplore une augmentation de 131 % des cas de violations des droits civils et politiques entre 2024 et 2025. Soit 2764 cas supplémentaires en un an, selon Trésor Nzila. :

« La dégradation de la situation s'explique par un contexte marqué par des opérations sécuritaires menées par la police, la gendarmerie et la Direction de la sécurité présidentielle. Ces opérations sécuritaires ont aggravé la situation des droits humains dans notre pays », explique le directeur du CAD.

Pour lutter efficacement contre les bandits communément appelés « bébés noirs » ou kulunas, le chef de l'État a ordonné fin septembre l'intervention d'un corps d'élite dont les méthodes ne font pas l'unanimité, poursuit Trésor Nzila.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Aucune politique sécuritaire ne peut justifier la négation du droit à la dignité et la justice. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Le président de la République, les membres du gouvernement doivent prendre conscience que cette opération entache l'image du pays. Elle doit s'arrêter. La justice doit prendre le dessus ».

Les autorités nationales n'ont pas souhaité réagir aux problèmes soulevés par le CAD dans son rapport de plus de 200 pages. Fin novembre, le président de la République Denis Sassou Nguesso avait promis d'être intraitable et d'arrêter jusqu'au dernier bandit.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.