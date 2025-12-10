Sénégal: Budget 2026 - Plus de 122 milliards F CFA pour le ministère de l'Action sociale

L'Assemblée nationale a adopté le budget 2026 du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, arrêté à 122,81 milliards F CFA.

Une enveloppe marquée par une forte orientation vers la protection des groupes vulnérables et l'autonomisation économique des femmes.

Selon les données présentées, 84,8 % du budget global sera consacré à la protection sociale, tandis que 12,8 % seront dédiés aux initiatives de soutien économique en faveur des femmes.

Trois programmes majeurs structureront l'action du ministère en 2026 à savoir pilotage, coordination et gestion administrative : 2,95 milliards F CFA ; autonomisation économique des femmes : 15,67 milliards F CFA et famille, enfance et protection sociale des groupes vulnérables : 104,18 milliards F CFA.