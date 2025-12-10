Sénégal: WAPEC - Podor accueille un projet innovant pour dynamiser l'élevage caprin et renforcer l'autonomisation des femmes

Le département de Podor a lancé, mardi 9 décembre, la phase opérationnelle du Projet Waqf Agricole Public d'Élevage de Chèvres (WAPEC). Portée par la Haute Autorité du Waqf (HAW) et Heifer International Sénégal, cette initiative ambitionne de renforcer la sécurité alimentaire, les revenus ruraux et l'autonomisation économique des femmes à travers un modèle inédit de finance islamique solidaire.

Le WAPEC vise à moderniser la chaîne de valeur caprine tout en réduisant durablement la pauvreté rurale. Plus de 1 000 ménages ruraux, structurés autour de 50 GIE par zone, bénéficieront du programme. Les résultats attendus sont la structuration et formation de 100 groupes d'entraide féminins et jeunes, la dotation de 1 000 chèvres et 100 boucs, le déploiement de 20 jeunes entrepreneurs agrovétérinaires et la mise en place de mécanismes d'épargne-crédit et appui à l'accès au marché.

Le Comité Départemental de Développement (CDD) a validé les zones d'intervention, les critères de sélection des bénéficiaires et les orientations techniques du projet. La rencontre, présidée par le préfet Amadoune Diop, a mobilisé l'ensemble des autorités administratives, élus locaux, services techniques, organisations féminines et de jeunes. Présidant la rencontre, le préfet Amadoune Diop a souligné le caractère structurant du projet .« Le WAPEC apportera des réponses concrètes à la sécurité alimentaire, à l'autonomisation des femmes, à l'emploi des jeunes et à la résilience face aux changements climatiques », a magnifié M.Diop.Il a salué une initiative durable, centrée sur la transformation du patrimoine en sources de revenus pérennes pour les communautés.

Pour Heifer International, représenté par Abdoul Karim Gueye, le WAPEC incarne un partenariat stratégique entre finance islamique, innovation sociale et dynamiques communautaires. Le potentiel caprin de Podor et la mobilisation des organisations locales ont été particulièrement mis en avant.

L'élevage caprin, cœur du projet, est présenté comme un levier majeur pour la souveraineté alimentaire, la résilience climatique et l'autonomisation économique des femmes rurales. Doté d'un budget global de 148,45 millions de FCFA, le projet couvre la période 2025-2027 dans les départements de Koungheul et Podor. L'Etat, via la HAW, prend en charge 81 % du financement, tandis que Heifer International apporte 19 %.

Après un lancement national en août 2025 à Dakar et un premier déploiement début décembre à Koungheul, Podor devient ainsi le second département d'expérimentation du WAPEC.