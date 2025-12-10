Sénégal: Diamaguène - Elle vole 3 millions FCFA à son employeuse et en verse une grande partie à son petit ami

Le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a annoncé l'arrestation et le placement en garde à vue d'une domestique accusée d'avoir dérobé trois millions de francs CFA au domicile de son employeuse.

Employée depuis près d'un an pour l'entretien de la chambre de la plaignante, la suspecte était déjà soupçonnée de petits larcins restés sans suite. Cette fois, la disparition d'une importante somme d'argent, soigneusement dissimulée sous des habits, a poussé la propriétaire des lieux à déposer plainte.

Les enquêteurs, après avoir interrogé tous les occupants de la maison, ont établi la responsabilité de la domestique. L'exploitation de son wallet a mis en évidence plusieurs transactions de montants élevés : une part significative de l'argent volé a été transférée à son petit ami pour meubler une chambre à coucher et financer d'autres projets.

D'importantes sommes ont également été envoyées à sa grande soeur établie à Thioubène, tandis que le reste aurait servi à l'achat d'objets de luxe et de vêtements.