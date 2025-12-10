Congo-Brazzaville: Brazzaville - Lancement de VOQUART, une nouvelle plateforme dédiée à la voix des quartiers

Une nouvelle initiative citoyenne voit le jour dans la capitale congolaise. Baptisée VOQUART-La Voix des Quartiers, cette plateforme d'action communautaire se donne pour ambition d'accompagner la transformation durable des quartiers dits reculés ou isolés de Brazzaville, et à terme, ceux d'autres villes du pays.

Avec près de 2,1 millions d'habitants dont près de 80 % concentrés dans cinq grands arrondissements (Madibou, Makélékélé, Mfilou, Djiri-Kintélé et Talangaï), la ville fait face à une forte pression sociale, économique et territoriale. Au coeur de ces zones urbaines denses se trouvent de nombreux quartiers souvent qualifiés de « périphériques » ou « enclavés » : Kielé Tenard, Mpiere-Mpiere, Moutabala, Massina, Kombe, Kibina, Ntsangamani, Madzouna, Makabandilou, Ngamakosso, Simba Pelle, pour n'en citer que quelques-uns.

Un haut-parleur des aspirations locales

Pensée comme une initiative inclusive et pragmatique, VOQUART se veut être un véritable haut-parleur des habitants, un outil permettant à chaque quartier de faire entendre ses besoins, ses talents et ses ambitions. L'objectif est clair : renforcer le sentiment d'appartenance, encourager l'unité nationale et contribuer à la stabilité sociale par l'engagement citoyen.

« Donner la parole aux quartiers » est la vision centrale du programme, qui souhaite redonner à chaque habitant la possibilité de devenir acteur du développement de sa communauté.

Une mission axée sur l'action et la collaboration

La mission de VOQUART s'articule autour d'un accompagnement de proximité, fondé sur l'inclusion et la collaboration. La plateforme vise à soutenir les quartiers isolés dans leur autonomisation ; encourager une solidarité active ; renforcer la résilience communautaire.

Pour y parvenir, l'initiative s'appuie sur six grands axes d'intervention : Infrastructures communautaires et sécurité ; Éducation, formation et transmission des savoirs ; Santé et hygiène communautaire ; Environnement et gestion des déchets ; Cohésion sociale et animation ; Économie locale et entrepreneuriat.

VOQUART ambitionne ainsi de transformer les quartiers en foyers durables de mobilisation citoyenne, capables de générer des initiatives locales, de développer des compétences et de participer activement à l'amélioration du cadre de vie.

Une plateforme pour agir et apprendre

Au-delà de l'action communautaire, VOQUART représente aussi une opportunité de formation. Les populations souvent éloignées des circuits classiques y trouveront un espace pour acquérir des compétences techniques, comprendre les enjeux du développement local et prendre part aux décisions collectives.

L'initiative insiste sur son rôle « d'accompagnateur ». Il ne s'agit pas de remplacer les habitants dans la gestion de leur quartier, mais de les soutenir dans leur prise en charge progressive, tant sur le plan humain que socio-économique.

Un appel à l'engagement citoyen

Avec le lancement de VOQUART, un appel est lancé à l'ensemble des citoyens, des associations, des leaders locaux et des institutions : celui de participer à la construction de communautés plus fortes, plus solidaires et plus prospères.