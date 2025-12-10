Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - 27 étudiants bénéficient de la bourse d'Algérie

Au cours d'une rencontre avec les bénéficiaires d'une bourse d'étude pour l'Algérie, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a rassuré les étudiants de la bonne organisation mise en place par le gouvernement pour le déroulement de leurs études en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Congo, Azéddine Riache.

Sélectionnés sur la base de critère de mérite au baccalauréat 2025-2026, ces étudiants, au nombre de 27, auront une formation de trois ans dans différentes filières. En présence des parents des boursiers, le ministre a insisté sur leur devoir à servir le Congo après avoir acquis des connaissances et compétences à l'étranger. « On ne va pas en Algérie pour faire des Tik-Tok ou appeler les parents pour vous envoyer de l'argent afin de vous acheter des tenues à la mode, mais pour apprendre et avoir des compétences pour l'avenir », a-t-il déclaré.

S'adressant aux parents, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé leur a demandé de ne pas céder aux caprices des enfants tout en les félicitant dans leur rôle d'encadreur. « En cas de souci, veuillez informer le ministère malgré ce qui pourra arriver, ne prenez pas de décision sans l'avis du gouvernement parce que ces enfants ne sont plus les nôtres », a-t-il insisté, précisant que « ces enfants constituent le symbole d'une alliance fraternelle que nous construisons avec les frères algériens car ils représentent dignement le Congo ».

De son côté, l'ambassadeur algérien a exprimé sa satisfaction pour l'achèvement des préparatifs du programme des boursiers dans son pays. Il a indiqué que ce programme illustre également le caractère stratégique de l'Etat algérien dans le domaine de la formation des ressources humaines en mesure de constituer le développement économique du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ce programme boursier témoigne de la volonté algérienne de renforcer la relation de solidarité, de coopération avec le Congo en étroite relation fraternelle et la vision commune des deux chefs du Congo et de l'Algérie dans leur relation bilatérale et de la solidarité africaine », a-t-il précisé. Ce programme est aussi une opportunité pour saluer les efforts du gouvernement du Congo visant à renforcer les compétences nationales à travers la formation du capital humain, à soutenir une jeunesse capable de s'impliquer dans la vie socio-économique en intégrant le monde du travail à travers la formation qualifiante.

Aux étudiants, l'ambassadeur a annoncé qu'ils s'apprêtent à vivre une expérience académique et humaine en Algérie, pays d'accueil. Ce déplacement leur permettra, a ajouté le diplomate, de découvrir une autre culture proche de leur jeunesse engagée qui aspire au leadership, à une histoire partagée de fierté, de dignité, de fraternité et de solidarité africaine.

Selon lui, les étudiants sont appelés à travers leur présence en Algérie à honorer les attentes et aspirations du gouvernement, les espoirs de leurs parents ainsi que la fraternité et l'amitié algéro-congolaise. « Vous êtes appelés à vivre un séjour fructueux riche en découvertes et en réussite. Que cette expérience en Algérie soit une étape décisive dans votre parcours et vous ouvre des portes pour contribuer pleinement à la construction du Congo et à renforcer la coopération entre les deux pays », a-t-il réitéré.