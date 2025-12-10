Sénégal: UCAD - Les étudiants regagnent les amphis ce jeudi

10 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le Collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a annoncé, dans un communiqué rendu public, mardi soir, la suspension de son mot d'ordre de grève.

Une décision prise après plusieurs jours de mobilisation autour du paiement des rappels de bourses, évalués à 515 000 F CFA par étudiant.

Selon le document, deux propositions ont été formulées pour une sortie de crise. La première prévoit un versement de 300 000 F CFA en février 2026 puis 215 000 F CFA en avril.

La seconde propose un premier paiement identique en février, suivi d'un étalement du reste des montants sur les paiements mensuels jusqu'en septembre 2026.

Face à la persistance du blocage, le Collectif a par ailleurs annoncé le dépôt, ce vendredi, d'une déclaration de marche pacifique.

Tout en suspendant la grève et en appelant les étudiants à reprendre le chemin des amphithéâtres dès jeudi, le Collectif avertit que cette suspension ne prendra effet qu'après le retrait des forces de l'ordre du campus.

Le Collectif réaffirme enfin sa détermination et son « attachement indéfectible » à la communauté universitaire.

