Cote d'Ivoire: Journée mondiale des sols - La Fondation Auline Daubrey célèbre les pionniers de l'agriculture ivoirienne

À l'occasion de la Journée mondiale des sols, célébrée chaque 5 décembre, la Fondation Auguste & Marceline-Auline Daubrey a organisé, le jeudi 4 décembre 2025, à l'hôtel Tiama d'Abidjan-Plateau, une cérémonie d'hommage placée sous le signe de la reconnaissance et de la valorisation du mérite. L'événement visait à honorer les pionniers de l'agriculture ivoirienne, ces bâtisseurs, chercheurs, praticiens et visionnaires qui ont posé les bases des grandes filières, inspiré des générations successives et contribué à l'essor économique du pays.

Parmi les figures emblématiques célébrées figuraient M. Abdoulaye Sawadogo, M. Joseph Aka Angui, M. Auguste Daubrey et M. Charles Bauza Donwahi. Leurs parcours et leurs œuvres constituent un héritage précieux, une source de fierté nationale et un socle sur lequel repose une grande partie du développement agricole de la Côte d'Ivoire.

La Fondation a également distingué cinq structures œuvrant pour la préservation des sols et de l'environnement. Ce sont le projet PCCET et la rénovation du laboratoire de pédologie de l'INPHB ; le programme Abidjan Legacy spécialisé dans l'agriculture urbaine et hors sol ; les engrais biologiques primés par la CUECDA ; la société Terres Chaudes ; ainsi que la Fondation Soundélé Konan, engagée dans le reboisement et la préservation forestière.

Chacune de ces entités est repartie avec un trophée en reconnaissance de ses actions concrètes et durables en faveur de l'environnement. Placée sous le thème « Des sols sains pour des villes saines », cette initiative vise à encourager l'excellence et à promouvoir les valeurs de travail, d'innovation et de patriotisme parmi celles et ceux qui contribuent à hisser l'agriculture ivoirienne au rang de modèle continental.

Dans son allocution, M. Daubrey Marc Auguste, président de la Fondation, a salué la vision et l'engagement de ces pionniers qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se positionner dans le concert des nations agricoles.

« À travers ces initiatives innovantes et ces figures emblématiques, c'est toute l'agriculture ivoirienne que nous célébrons : son histoire, sa créativité, sa résilience et sa capacité à se réinventer. Bravo à tous nos récipiendaires pour l'inspiration que vous offrez à notre nation », a-t-il déclaré.

Il a également réaffirmé la volonté de la Fondation de poursuivre et d'amplifier cette dynamique : « Le succès de notre pays repose sur la richesse de nos sols et sur le dévouement de ceux qui ont su en tirer le meilleur. Nous irons encore plus loin dans cette célébration du mérite. »

Mme Adrienne Soundélé et Me Zinda Sawadogo ont, à leur tour, exprimé leur profonde gratitude à la Fondation pour cette initiative qui valorise des parcours exemplaires trop souvent méconnus.

À travers cette action, la Fondation Auline Daubrey confirme son engagement à promouvoir les valeurs cardinales nécessaires à une Côte d'Ivoire toujours plus compétitive, durable et rayonnante.