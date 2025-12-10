Cote d'Ivoire: Lutte contre la fistule obstétricale - Des femmes de Bouaké opérées retrouvent la dignité

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers (Unfpa et Oms), a organisé une caravane d'information, de sensibilisation et de traitement des cas de fistule obstétricale à Korhogo et à Bouaké. Cette caravane a fait escale dans la capitale de la région de Gbêkê, le 2 décembre 2025.

Avant de se rendre au pavillon fistule, une réunion-bilan s'est tenue dans la salle de conférence. Au cours de celle-ci, l'on apprendra, de la part du Dr Kouassi Kouadjo, chirurgien et point focal de la fistule obstétricale au Chr de Bondoukou, que 44 femmes ont été examinées, dont 25 opérées. « Il se trouve que cinq d'entre elles sont des cas difficiles à opérer parce qu'ils sont associés à d'autres pathologies », a-t-il déploré.

Poursuivant, il a indiqué qu'il y a également eu quatre cas de fistule compliqués qui n'ont pu être opérés, en raison de la complexité de leur situation. « Il est prévu d'organiser une mission à l'hôpital de Bodo pour leur prise en charge appropriée », a-t-il annoncé. Et d'ajouter : « Nous avons eu des cas qui n'étaient pas des fistules. Ces femmes se sont présentées parce qu'elles avaient des écoulements de sang au niveau du vagin. Après examen, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de fistules. »

Il a précisé que la mission s'est déroulée en collaboration avec le Chr de Korhogo, ce qui a permis de référer six patientes dans cet établissement sanitaire pour leur prise en charge.

Mohamed Ahmed Abd, Représentant résident adjoint de l'Unfpa en Côte d'Ivoire, au nom de Cécile Compaoré Zoungrana, Représentante résidente de l'Unfpa en Côte d'Ivoire, a félicité et remercié le ministère de la Santé et tous les partenaires qui ont permis que ces femmes soient opérées et qu'elles retrouvent leur dignité. « Ces femmes ont pu être opérées, à notre plus grande satisfaction », s'est-il réjoui.

Par la suite, la délégation s'est rendue au pavillon où elle a remis des kits de dignité composés de serviettes hygiéniques, de pagnes et de savon aux femmes opérées.

Au nom des bénéficiaires, Danielle Stéphanie N'Dri Guéhi, très émue, a exprimé sa gratitude à leurs « sauveurs ». « Merci à tous ceux qui ont rendu possible notre guérison, parce que cela n'a pas été facile. Grâce à vous, nous retrouvons le sourire et la joie de vivre », a-t-elle déclaré.