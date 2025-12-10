Afrique: CAN Maroc 2025 - Faé mise sur la continuité et signe le retour de Zaha

Le sélectionneur des Éléphants, Émerse Faé, a dévoilé le mardi 9 décembre 2025, sur le plateau du JT de la Rti, une liste de 26 joueurs déterminés à défendre le titre continental au Maroc. Deux retours majeurs marquent cette sélection.

La Côte d'Ivoire est prête pour la Can 2025 avec l'ambition claire de conserver son trône. En publiant sa liste le 9 décembre, Émerse Faé a fixé le cap : « Revenir avec la coupe et ajouter une quatrième étoile ». Une déclaration forte qui donne le ton d'un groupe construit pour performer et confirmer que le sacre de 2024 n'était pas un accident. Le technicien ivoirien affirme avoir privilégié les performances sans négliger l'équilibre du vestiaire.

La grande surprise est le retour de Jean-Michaël Seri et celui de Wilfried Zaha. Absent depuis octobre 2023, l'attaquant de Charlotte Fc signe un come-back remarqué. Faé assume ce choix : la Côte d'Ivoire avait besoin de renfort offensif, et la forme du joueur a pesé dans la balance. Seri, lui aussi rappelé, apporte son expérience au milieu de terrain.

Pour le reste, la sélection demeure dans la continuité. Yahia Fofana et Alban Lafont se partageront les buts, protégés notamment par Evan Ndicka, Odilon Kossounou et Guéla Doué. Au milieu, le duo Seko Fofana - Franck Kessié devrait assurer la maîtrise du jeu pour alimenter Sébastien Haller, toujours attendu comme figure offensive majeure.

Mais cette liste porte aussi les marques de choix forts. Simon Adingra, révélation de la dernière Can, n'a pas été retenu en raison des difficultés en club. Blessé, Wilfried Singo manquera également le rendez-vous. Quant à Nicolas Pépé, présent lors du sacre de 2024, il ne figure pas parmi les appelés -- une absence commentée, survenue au lendemain d'une polémique ayant visé l'attaquant de Villarreal.

La liste complète

Gardiens :

Yahia Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont

Défenseurs :

Agbadou, Boly, Diomandé, Guéla Doué, Konan, Kossounou, Ndicka, Opéri, Zohouri

Milieux :

Seko Fofana, Gbamin, Inao Oulaï, Kessié, Sangaré, Seri

Attaquants :

Bayo, Diakité, Amad Diallo, Yann Diomandé, Haller, Krasso, Touré, Zaha

Réservistes :

Guessand, Guiagon

Programme des matches des Éléphants à la Can Maroc 2025 (groupe F)

- vs Mozambique : 24 décembre

- vs Cameroun : 28 décembre

- vs Gabon : 31 décembre

Les Éléphants entrent désormais dans leur phase finale de préparation, portés par une sélection mêlant continuité, retours stratégiques et volonté de marquer de nouveau l'histoire.