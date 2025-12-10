Afrique: Les leaders des médias africains mettent en avant l'héritage d'unité et de résistance issu de la victoire d'Adwa

Addis Ababa — Les journalistes et dirigeants de médias africains qui se sont rendus à Addis-Abeba ont visité le mémorial de la victoire d'Adoua en Éthiopie, décrivant la victoire historique de 1896 comme un moment fondateur qui continue d'inspirer l'unité et la résilience du continent.

Les dirigeants des médias du Togo, de la République du Congo et de la Gambie ont effectué une visite spéciale au musée du mémorial de la victoire d'Adoua.

Le musée et le parc commémoratifs de la victoire d'Adoua commémorent la victoire décisive de l'Éthiopie sur les forces coloniales lors de la bataille d'Adoua, le 1er mars 1896. Situé à Addis-Abeba, le complexe commémoratif présente des expositions complètes documentant ce moment décisif où une nation africaine a réussi à vaincre une puissance coloniale européenne.

Le parc comprend des monuments, des objets historiques et des expositions interactives qui retracent non seulement la bataille elle-même, mais aussi son impact profond sur la conscience africaine et le mouvement panafricain. Le mémorial sert à la fois de centre éducatif et de symbole de la résilience africaine, attirant des visiteurs de tout le continent et d'ailleurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les journalistes en visite ont partagé leurs réflexions en exclusivité avec l'Agence de presse éthiopienne, soulignant à quel point l'expérience du mémorial avait renforcé leur compréhension de la capacité de l'Afrique à s'autodéterminer et à mener des actions collectives.

Yayivi Mabelle Fianyo, journaliste togolaise, a exprimé l'émotion qu'elle a ressentie en découvrant ce site historique.

« Nous avons étudié Adwa à l'école, mais être ici aujourd'hui est un immense honneur... Apprendre de première main et voir l'histoire expliquée dans ce lieu est profondément émouvant pour moi en tant que journaliste. »

Abdoulie Sey, directeur général du Service de radio et télévision de Gambie, a réfléchi à l'importance de cette victoire à l'échelle du continent.

« Le musée est une source d'inspiration. Il prouve que les Africains sont plus forts lorsqu'ils sont unis. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais un triomphe politique et psychologique pour toute l'Afrique. »

Anasth Wilfrid Mbossa, directeur général du Groupe de presse nationale de la République du Congo, a souligné l'influence durable de cette réalisation historique.

« L'histoire d'Adwa motive les générations futures à surpasser leurs prédécesseurs. C'est un modèle puissant à suivre. »

M. Mbossa s'est engagé à amplifier le message d'Adwa à travers les plateformes médiatiques congolaises, promettant de préserver cet héritage qui guide l'Afrique vers une plus grande autonomie.

La visite du mémorial a renforcé la conviction des dirigeants des médias quant au potentiel de l'Afrique en matière de progrès indépendant et d'autonomie.

« Adwa confirme que les Africains peuvent dire « non » ou « oui » selon leurs propres conditions. Nous pouvons tout accomplir de manière indépendante », a déclaré M. Fianyo, résumant ainsi ce sentiment.

Sey a souligné la valeur éducative de la préservation de ce récit, décrivant ce triomphe comme « l'épine dorsale des Africains » et préconisant une plus large diffusion de cette histoire en tant que source essentielle d'éducation et d'inspiration.

La victoire d'Adoua en 1896 continue de mettre en lumière la capacité de l'Afrique à tracer sa propre voie tout en favorisant la coopération pour un développement durable. Grâce à l'engagement de ces leaders médiatiques à partager et à préserver ce récit, l'esprit d'Adoua continuera d'inspirer la quête permanente de prospérité et de force collective de l'Afrique.