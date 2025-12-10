Soudan: Le Premier ministre rencontre le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et la Directrice générale de l'UNICEF

9 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et la Directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell.

La réunion a porté sur l'évolution de la situation dans le pays, notamment les violations systématiques et les atrocités perpétrées par les milices des Forces de soutien rapide (FSR) contre des civils innocents, en particulier des femmes et des enfants.

Les participants ont également examiné les activités et les programmes mis en oeuvre par ces organisations dans les domaines de l'aide humanitaire, de la santé et de l'éducation, ainsi que l'assistance aux personnes déplacées et aux réfugiés touchés par la guerre, et les moyens de renforcer leur action dans ce domaine.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.