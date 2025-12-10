Soudan: Le Premier ministre rencontre le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et la Directrice générale de l'UNICEF

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et la Directrice générale de l'UNICEF, Catherine Russell.

La réunion a porté sur l'évolution de la situation dans le pays, notamment les violations systématiques et les atrocités perpétrées par les milices des Forces de soutien rapide (FSR) contre des civils innocents, en particulier des femmes et des enfants.

Les participants ont également examiné les activités et les programmes mis en oeuvre par ces organisations dans les domaines de l'aide humanitaire, de la santé et de l'éducation, ainsi que l'assistance aux personnes déplacées et aux réfugiés touchés par la guerre, et les moyens de renforcer leur action dans ce domaine.