Congo-Kinshasa: Note de plaidoyer - Urgence humanitaire face à la recrudescence des attaques ADF au Nord-Kivu et en Ituri

Face à la poursuite des attaques des présumés éléments des Forces Démocratiques Alliées (ADF) contre les populations civiles et à la détérioration continue de la situation humanitaire dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, la communauté humanitaire formule les demandes urgentes suivantes à l'endroit des acteurs armés et du gouvernement congolais.

· Mettre fin immédiatement aux attaques contre les civils dans les territoires affectés par les attaques.

· Garantir la protection du personnel humanitaire et un accès sans entrave, en ouvrant des passages sécurisés pour permettre des évaluations des besoins et la fourniture d'une assistance vitale.

· Veiller à la protection du personnel médical et des infrastructures sanitaires et scolaires.

· Assurer le maintien du fonctionnement des services publics essentiels (santé, eau, assainissement, éducation, protection), dans tous les territoires affectés.

Ces demandes visent exclusivement à améliorer la protection des civils et le respect du droit international humanitaire.