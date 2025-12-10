Congo-Kinshasa: Note de plaidoyer - Urgence humanitaire face à la recrudescence des attaques ADF au Nord-Kivu et en Ituri

9 Décembre 2025
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (New York)

Face à la poursuite des attaques des présumés éléments des Forces Démocratiques Alliées (ADF) contre les populations civiles et à la détérioration continue de la situation humanitaire dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, la communauté humanitaire formule les demandes urgentes suivantes à l'endroit des acteurs armés et du gouvernement congolais.

· Mettre fin immédiatement aux attaques contre les civils dans les territoires affectés par les attaques.

· Garantir la protection du personnel humanitaire et un accès sans entrave, en ouvrant des passages sécurisés pour permettre des évaluations des besoins et la fourniture d'une assistance vitale.

· Veiller à la protection du personnel médical et des infrastructures sanitaires et scolaires.

· Assurer le maintien du fonctionnement des services publics essentiels (santé, eau, assainissement, éducation, protection), dans tous les territoires affectés.

Ces demandes visent exclusivement à améliorer la protection des civils et le respect du droit international humanitaire.

Lire l'article original sur OCHA.

Tagged:
Copyright © 2025 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.