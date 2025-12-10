Sénégal: Le procès de Pape Massata DIACK renvoyé au 8 septembre 2026 pour l'affaire du dopage russe

Le procès du fils de l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme, Papa Massata Diack (60 ans) qui devait comparaître devant le Tribunal de Paris ce lundi 8 décembre, a été reporté au 8 septembre 2026, a appris de source judiciaire Confidentiel Afrique.

Le vent change de direction. Le sénégalais Papa Massata DIACK tient les cartes en main. Dans le scandale dit du » dopage russe », il devait comparaître ce lundi 8 décembre 2025, mais l'audience a été au finish renvoyée au mois de septembre 2026, après une série d'annulation partielle de sa condamnation.

En 2023, la cour d'appel de Paris avait confirmé la peine de première instance de Papa Massata Diack à cinq ans d'emprisonnement pour « corruption passive, complicité de corruption passive, corruption et recel ». Cette même juridiction avait réduit de moitié (soit la bagatelle de 500 000 €) l'amende infligée à l'ancien consultant marketing de l'IAAF. Beaucoup d'acteurs et professionnels du milieu sportif avisé, y voient une posture d'acharnement et de réglements de compte de certains lobbies pour » liquider » une éminence grise du dispositif international qui commençait à prendre de l'épaisseur.

Fils du défunt président de l'AAF, Lamine DIACK, Papa Massata Diack, a déjà écopé d'une condamnation en septembre 2020 en première instance.