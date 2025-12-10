Soudan: Le Ministre de la Richesse Animale accueille la délégation du FIDA

Le Ministre de la richesse animale et de la Pêche, professeur Ahmed El-Tigani El-Mansouri, a rencontré aujourd'hui dans son bureau la délégation du Fonds international de développement agricole (FIDA) présidée par le directeur national, Dr Mohamed Abdel-Gader, ainsi que des représentants du gouvernement du Soudan pour discuter le projet de la durabilité des ressources naturelles et les moyens de vivre, en particulier dans les zones rurales.

Le ministre a informé la délégation sur le plan stratégique, les visions et les objectifs mis en place par le ministère pour être mis en oeuvre au cours des cinq prochaines années, ainsi que sur la manière dont le FIDA pourrait bénéficier des projets du ministère.

Al-Mansouri a déclaré que la délégation de FIDA a promis de soutenir les villes productives dans chaque État, à savoir les États de Kassala, de Nahral Nil, de Gedaref et de Shamalia (du Nord), ainsi que de soutenir l'investissement et de s'intéresser aux familles pauvres afin d'améliorer leur niveau de vie, tout en soutenant le projet des petits éleveurs pour accroître la productivité, ce qui contribuera à réduire les produits de la richesse animale.

Le ministre a indiqué que le FIDA soutiendrait également le domaine de la pisciculture pour améliorer le niveau de vie des familles pauvres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a annoncé des visites attendues dans les États du Soudan à partir de la semaine prochaine, en commençant par l'État du Nord, pour mettre en oeuvre des projets dans ces États pour accroître la production locale et pour les marchés mondiaux.