Soudan: Dr Kamil Idris, rencontre le gouverneur de l'Ouest Darfour

9 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui dans son bureaux le gouverneur(Wali) de l'État de l'Ouest Darfour, Bahr-Addin Adam Karama.

La rèunion a porté sur la situation sécuritaire, humanitaire et administrative dans l'État.

Le Dr Idris a pris connaissance d'un rapport détaillé sur les difficultés actuelles engendrées par les opérations destructrices menées par les Forces de soutien rapide (FSR) dans l'État et dans certaines zones résidentielles touchées par ces actions, qui ont bouleversé la vie des citoyens.

Dr Kamil Idris a réaffirmé son plein soutien aux plans, programmes et projets de l'État de l'ouest Darfour, soulignant l'importance de la coordination entre le gouvernement central et l'État dans la phase à venir afin de garantir un retour à la normale.

