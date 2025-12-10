Soudan: Le ministre de l'Intérieur rencontre son homologue ougandais

9 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le lieutenant-général Babiker Samra Mustafa, ministre de l'Intérieur, a rencontré le major-général Kahinda Otafiri, ministre de l'Intérieur de la République d'Ouganda, en marge des réunions ministérielles du Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Le ministre a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement ougandais pour son accueil chaleureux des ressortissants soudanais et pour les installations qu'elle offrait en termes d'hébergement et de services , soulignant que cela reflète la profondeur des relations entre les deux pays.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux ministères de l'Intérieur, notamment le renforcement des efforts conjoints de lutte contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains, la mise en place d'un mécanisme de partage d'informations et la collaboration en matière de formation et de gestion des frontières.

Concernant la situation des ressortissants soudanais en Ouganda, le ministre a salué l'accueil fraternel dont ils bénéficient et a appelé à la poursuite de la coordination et du soutien au retour volontaire de ceux qui le souhaitent, en coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations.

À l'issue de la réunion, le ministre ougandais a invité le ministre soudanais de l'Intérieur à se rendre en Ouganda afin de renforcer davantage la coopération entre les deux ministères.

