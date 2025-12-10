Le Soroptimist International Club Mandrosoa convie le public à son marché de Noël, prévu le dimanche 14 décembre de 9h à 18h au Radisson Blu Tana. L'événement vise à collecter des fonds indispensables au financement de ses activités caritatives pour l'année à venir.

Cette édition mettra particulièrement en lumière le savoir-faire des artisans locaux, les saveurs et délices du terroir. Les visiteurs pourront découvrir et acquérir une large variété de créations : maroquinerie, bijoux, pierres précieuses, broderies, accessoires de mode et objets d'art.

Au-delà de ce rendez-vous festif, ce club de service poursuit une mission essentielle : améliorer la vie des femmes et des enfants, tout en sensibilisant le grand public à des causes sociales majeures. Ses actions passées témoignent de cet engagement : campagnes de sensibilisation contre le cancer du sein, distribution de kits d'examen et de goûters lors du CEPE, dons de lampions et friandises aux enfants de la crèche du club, ou encore formation en informatique dispensée à la Maison Digitale Mandrosoa, située à Ambohidehilahy (commune d'Ambohidratrimo). Avec ce marché de Noël, le club espère mobiliser la solidarité autour de ses projets et offrir aux artisans une vitrine privilégiée pour leurs talents.