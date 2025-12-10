Madagascar: Centre Les Orchidées Blanches - Des apprenants handicapés trouvent leur place en entreprise

Le centre médico-éducatif « Les Orchidées Blanches » multiplie les initiatives pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Témoignages et réussites démontrent que l'autonomie est possible lorsque les entreprises ouvrent leurs portes.

L'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (PSH) est en bonne voie à Madagascar. Au sein du centre médico-éducatif Les Orchidées Blanches, plusieurs apprenants ont déjà intégré de grandes entreprises de la capitale. Une étape décisive vers leur autonomisation, comme l'ont rappelé hier les témoignages recueillis lors d'une rencontre organisée au siège du centre, à l'occasion de la commémoration de l'adoption de la Déclaration des droits des personnes handicapées par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Certains parents vont encore plus loin en créant des opportunités pour leurs enfants. C'est le cas de la famille de Feno Ramefy, jeune homme atteint de trisomie 21, formé au centre. Ses parents ont ouvert un restaurant confié à la gestion de Feno et de son frère aîné. Supervisant l'établissement, Feno se montre particulièrement rigoureux sur l'hygiène, selon sa mère.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La détermination est également au rendez-vous chez Sarobidy, aide magasinier au Radisson Blu. Entré comme simple manutentionnaire, il maîtrise aujourd'hui le logiciel de gestion des commandes et des stocks du prestigieux hôtel. « Sarobidy est un travailleur acharné, toujours prêt à progresser. Il lui arrive de rester jusqu'à 19 heures alors que sa journée devrait s'achever à 17 heures », témoigne Sébastien, magasinier dans l'établissement. La Savonnerie Tropicale fait aussi partie des entreprises partenaires. Certains apprenants y travaillent depuis plus de 18 ans, preuve d'une insertion durable et réussie.

Sensibilisations

Au-delà de ces parcours individuels, le centre Les Orchidées Blanches poursuit son objectif : l'autonomisation des PSH. Pour la troisième édition de son événement « Zar'haiko », il a présenté au grand public les produits réalisés par ses apprenants et sensibilisé les entreprises à leurs talents. Un livret intitulé « Zar'haiko » a également été lancé officiellement et sera distribué gratuitement aux sociétés, afin de renforcer la visibilité et la reconnaissance de ces travailleurs.

Ce livret de 16 pages a été conçu pour sensibiliser et valoriser le travail de ces jeunes adultes dont la persévérance s'exprime à travers les gestes simples du quotidien. Il invite ainsi chacun à faire évoluer son propre regard pour leur offrir un accompagnement humain, constant et bienveillant.