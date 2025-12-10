Madagascar: Opération 'Fôsika' - 88 signalements en une semaine Opération 'Fôsika'Opération

L'initiative de lutter contre les faux diplômes et la corruption dans l'enseignement supérieur, confirme un fléau dénoncé depuis de nombreuses années dans le monde universitaire, dans l'administration publique ou encore dans l'attribution de postes politiques.

Les premiers échos de l'opération « Fôsika », rapportés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) font état de 88 signalements reçus sur la plateforme dédiée, et ce, en seulement une semaine. Parmi ces signalements, 26 sont en rapport avec des cas de faux diplômes, représentant 29,5% des signalements ; 26 autres concernent des cas d'imposture, d'injustice et de racket ; 10 sont en lien avec des faits de corruption (soit 11,4% des signalements) ; 10 concernent des offres de formation irrégulières, et 10 autres en rapport avec des recrutements irréguliers, et enfin 6 signalements, représentant 6,8% du total reçu, concernent des cas de harcèlement.

Crédibilité

Ces premiers signalements reçus reflètent déjà l'ampleur du fléau autour de la corruption et des fraudes sous diverses formes dans le milieu universitaire, dans l'administration publique et dans d'autres milieux. Pour rappel, la plateforme « Fôsika » a été mise en place pour recevoir les signalements des fraudes académiques, des faux diplômes et des cas de harcèlement. L'opération, menée par le MESUPRES en partenariat avec le Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO), vise à assainir le système d'enseignement supérieur.

Il en va de la crédibilité du système ainsi que de celle des institutions universitaires, publiques comme privées, auxquelles le public semble avoir perdu confiance.

Dans le cadre de l'opération « Fôsika », les cas de faux diplômes utilisés lors des recrutements, les faux diplômes dans le but d'obtenir la validation d'une candidature ou une évolution dans une carrière professionnelle, les diplômes et attestations falsifiés, et enfin, les cas de violence sexuelle, peuvent être signalés sur la plateforme https://fosika.mesupres.edu.mg