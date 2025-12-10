Burkina Faso: Gouvernement-Parlement - Une concertation pour améliorer la collaboration

Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des sceaux organise un séminaire-bilan des activités parlementaires du gouvernement, au titre des années 2024-2025, les 8 et 9 décembre 2025, à Ouagadougou.

Le gouvernement ambitionne de renforcer ses relations avec l'Assemblée législative de Transition (ALT). C'est ainsi qu'à travers le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des sceaux, il a institué des cadres de concertation entre les deux parties. L'un d'entre eux est le « séminaire-bilan des activités parlementaires du gouvernement », né, entre autres, de la fusion du cadre permanent de concertation avec les groupes constitués et les commissions générales de l'organe législatif. Après un rendez-vous manqué en 2024, ledit séminaire se tient cette année, les 8 et 9 décembre 2025, à Ouagadougou.

Présidé par le ministre chargé de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, plusieurs points sont à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit, notamment de la présentation du règlement de l'ALT, du travail parlementaire et du contrôle de l'action gouvernementale, ainsi que des généralités sur le Droit international humanitaire. Ce séminaire servira, en outre, de cadre aux participants de faire le bilan du déroulement de la session permanente de l'ALT, du 1er janvier 2024 au 5 décembre 2025.

« Nous sommes la porte des transmissions entre l'ALT et le gouvernement. Et, dans toute collaboration, il est nécessaire qu'à un moment donné, de façon annuelle, nous puissions faire le bilan du chemin parcouru », a estimé le ministre Bayala. En termes de bilan, il s'est réjoui de l'intensité des activités au niveau de la Représentation nationale. « Nous sommes dans un moment de refondation de la gouvernance et cela ne peut passer que par le vote des lois. C'est pourquoi, le nombre de lois votées par an est de plus en plus élevé », a noté le ministre Bayala.

Le Garde des sceaux a salué l'excellence des relations entre le gouvernement et l'organe législatif. « L'ensemble des projets de loi que le gouvernement a déposé auprès de l'ALT ont été examinés et adoptés », a-t-il apprécié. Bien que le bilan soit positif, le ministre chargé de la Justice a reconnu que des difficultés existent. Cette rencontre sera donc l'occasion, à l'entendre, de se connaître davantage et échanger sur les difficultés afin d'y trouver des solutions.