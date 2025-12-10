Burkina Faso: 3e Forum national des droits humains - La mise en oeuvre des recommandations examiné

La Commission nationale des droits humains a organisé, une rencontre pour la revue à mi-parcours des recommandations du 3e forum national des droits humains, le mardi 9 décembre 2025, à Ouagadougou, sur le thème : « Contribution des défenseurs des droits humains à la Révolution progressiste populaire (RPP) ».

La Commission nationale des droits humains (CNDH) veut s'assurer de la bonne mise en oeuvre des recommandations issues du 3e Forum national des droits humains qui a eu lieu en décembre 2024. A cet effet, elle a tenu une rencontre en vue d'examiner, à mi-parcours, les recommandations dudit Forum, mardi 9 décembre 2025 à Ouagadougou. La rencontre a regroupé l'ensemble des partenaires de la CNDH et a été présidée par la première responsable de l'institution, Gonta Henriette Dah.

Elle a fait savoir que le 3e Forum a permis d'aborder les défis majeurs auxquels, le Burkina Faso fait face et de dégager des recommandations fortes. En plus, les participants ont adopté une déclaration finale qui, a-t-elle soutenu, demeure une feuille de route dans la dynamique de promotion et de défense des droits fondamentaux.

Toutefois, a-t-elle rappelé, comme toute action de plaidoyer pour des politiques publiques, l'élaboration des recommandations n'est qu'une première étape. Leur mise en oeuvre et suivi rigoureux constituent la véritable mesure de leur impact.

« C'est pourquoi, la CNDH a jugé indispensable d'organiser cette revue à mi-parcours », a expliqué Gonta Henriette Dah. Elle a ajouté que la rencontre s'inscrit dans la double logique du suivi-évaluation participatif et la capitalisation continue des acquis, ajoutant qu'il est un moment privilégié pour mesurer collectivement les progrès réalisés, identifier les obstacles persistants et orienter les actions futures.

Pour ce faire, la présidente de la CNDH a insisté sur la nécessité de renforcer les synergies entre les défenseurs des droits humains, les autorités, les partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile pour améliorer la dynamique de protection et de promotion des droits humains au Burkina Faso. Du reste, dans un contexte de crise sécuritaire et de mutation sociale, la CNDH veut bien une place où continuer à alerter, sensibiliser et plaider en faveur de la promotion, la protection et la défense des droits humains.

La conseillère politique de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, Annie Höhne, a salué le travail constant et la résilience institutionnelle de la CNDH, dans ses actions de promotion des droits humains. Elle a mis en avant la capacité de l'institution à rassembler des acteurs divers autour d'un objectif commun et à créer, au fil des années, des espaces de dialogue indispensables, en faveur de la promotion des droits humains. Pour Annie Höhne, cette revue à mi-parcours est une illustration concrète du rôle pivot que joue la CNDH dans le suivi des recommandations.

« La contribution des défenseurs des droits humains demeure essentielle. Leur travail d'alerte, de sensibilisation et de médiation constitue un pilier indispensable pour accompagner durablement la transformation sociale du pays », a-t-elle indiqué. Souhaitant des échanges riches et constructifs afin de permettre une mise en oeuvre renforcée des recommandations, Mme Höhne a réaffirmé l'engagement de l'ambassade de l'Allemagne à accompagner la CNDH dans la promotion des droits humains pour le renforcement des institutions nationales de droits humains.