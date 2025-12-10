L'Ecole nationale d'administration et de magistrature a organisé la cérémonie de sortie officielle de 1 290 énarques de la promotion 2023-2025, mardi 9 décembre 2025, à Ouagadougou. A cette occasion elle a procédé à l'inauguration de 5 infrastructures offertes par l'Etat et des opérateurs économiques.

La promotion 2023-2025 de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) est prête à servir la nation. Baptisée, « Souveraineté », la cuvée, forte de 1 290 énarques est officiellement sortie, mardi 9 décembre 2025, à Ouaga- dougou, en présence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Au cours de la cérémonie organisée à cette occasion, le délégué et représentant des énarques, Pascal Tiendrebeogo, au nom de ses camarades, a salué les efforts du gouvernement, de la direction générale et des partenaires privés de l'ENAM.

Il a indiqué que cette cérémonie consacre l'achèvement d'un parcours de formation d'une durée de 18 ou 21 mois pour certains et de 24 ou 36 mois pour d'autres. Il a précisé que leur passage dans ce temple du savoir a été marqué par l'effort constant, le sens du sacrifice, la résilience face aux exigences académiques et un processus continu d'apprentissage et de perfectionnement. « Nous sortons enrichis, grandis, transformés, armés et prêts pour servir notre pays. En effet, à l'ENAM, au-delà des lois, des procédures et des techniques administratives, nous avons appris la discipline, le sens du devoir citoyen, l'abnégation au travail et l'humilité dans le service public », a-t-il déclaré.

Le directeur général de l'ENAM, Jacob Yarabatioula, pour sa part, a confié que l'ENAM est une école de prestige, d'excellence et d'innovation rayonnant sur le plan national, sous régional et international. Il a souligné que cette promotion qui compte 1 290 stagiaires est issue des cycles A, B et C regroupés au sein des 19 filières 53 sections et réparties dans 5 départements.

ENAM allie prestige et excellence

La promotion souveraineté a porté son choix sur l'agent judiciaire de l'Etat, Karfa Gnanou, comme une personnalité Enarque.

A son tour, M. Gnanou s'est réjoui du choix des étudiants qui ont trouvé à son parcours professionnel une source d'inspiration et à sa modeste personne une référence morale et professionnelle.

« Gardez toujours à l'esprit que l'Etat se construit par la qualité du service, par l'ordre, la discipline, le professionnalisme et l'exemplarité. Chaque décision que vous prendrez devra viser la satisfaction des citoyens et la promotion de l'intérêt général », a-t-il conseillé à ses filleuls. Quant au ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, il a invité les nouveaux travailleurs à cultiver un sens élevé du service public, des valeurs d'intégrité, d'éthique et de déontologie.

« Soyez des révolutionnaires patriotes progressistes capables de conduire judicieusement notre pays vers de lendemains meilleurs au moyen d'un développement endogène », a-t-il déclaré. Le ministre s'est aussi engagé à intégrer les stagiaires nouvellement sortis afin de les mettre à la disposition des institutions de l'Etat. L'énarque, Florence Compaoré, personne handicapée visuelle, major de sa promotion en gestion du patrimoine culturelle a exprimé sa gratitude au responsable de l'ENAM pour avoir bénéficié d'une formation de qualité.

La cérémonie de sortie de la promotion a débuté par une montée des couleurs, l'ouverture à la circulation de la voie d'accès à l'ENAM bitumée par l'Etat, l'inauguration de la façade moderne offerte par IAMGOLD Essakane, d'un terrain omnisports offert par le PDG de EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, d'une médiathèque moderne offerte par le PDG de CIM METAL, Inoussa Kanazoé et d'un amphithéâtre construit par le PDG de Coris Bank international, Idrissa Nassa.