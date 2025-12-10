Congo-Kinshasa: Une pluie torrentielle fait des blessés et des dégâts à Moba

Une dizaine de blessés, des écoles et des maisons d'habitation ont soit perdu leur toiture, soit se sont écroulées. C'est le bilan de la pluie torrentielle qui s'est abattue lundi 9 décembre à Kirungu, dans le territoire de Moba.

Les blessés sont internés à l'hôpital général de référence de Kirungu

« Il y a quelques écoles qui viennent de perdre leur toiture. Nous avons aussi une dizaine de maisons où, jusqu'à présent, la population commence déjà à vivre la misère. Au niveau de l'hôpital, nous comptabilisons présentement au moins dix-neuf élèves qui sont blessés », rapporte le coordinateur de la société civile de Moba, Léon Tabu Pesa.

Il lance un appel à l'aide de tous ces ménages victimes de cette catastrophe. L'activiste pense que cette situation est due à un dérèglement climatique :

« La pluie chez nous à Moba a l'habitude quand même de tomber sans causer beaucoup de dégâts. Si ceci commence à se constater ainsi, quelque part nous disons que c'est à la suite de dérèglements climatiques et même à tout ce que nous sommes en train de faire nous, en tant qu'humains. Surtout que les activités humaines ont toujours eu des impacts sur l'environnement et l'écosystème ».Il invite la population à planter des arbres pour restituer l'écosystème et même éviter les réchauffement et dérèglement climatiques