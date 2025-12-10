Congo-Kinshasa: Joachim Peeters - « Nous tenons à saluer la coopération avec le gouvernement en faveur du droit de l'enfant »

9 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les travaux de la Revue annuelle 2025 du programme Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) se tiennent du 9 au 10 décembre à Kinshasa, dans le cadre de la coopération entre l'UNICEF et la RDC.

Invité de Radio Okapi, le Chef de section Eau, hygiène et assainissement (WASH), climat et résilience à l'UNICEF salue les différentes interventions de son agence dans les urgences liées aux conflits, aux inondations ainsi qu'aux maladies au cours de l'année 2025.

Il cite, entre autres, la contribution de l'UNICEF dans la lutte contre la maladie Mpox et dans le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement en RDC.

Toutefois, Joachim Peeters indique que l'UNICEF, comme les autres agences du système des Nations Unies, a subi les effets de la réduction financière décidée par l'administration Trump.

