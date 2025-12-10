Afrique: CAN-Maroc 2025 - Théo Bongonda, premier Léopard disponible pour le stage en Espagne

Théo Bongonda est le premier joueur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo (RDC) à confirmer sa disponibilité pour le stage prévu du 9 au 18 décembre en Espagne, conformément au programme initial du sélectionneur Sébastien Desabre.

Ce regroupement intervient à moins de deux semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 23 janvier 2026 au Maroc. Les vacances, entamées depuis le dimanche 7 décembre en Russie où il évolue, expliquent la présence anticipée de Bongonda.

Ce stage se tient dans un contexte particulier : la FIFA a accordé aux clubs une dérogation exceptionnelle, leur permettant de libérer leurs internationaux à partir du 15 décembre seulement, soit à six jours du début de la CAN. Cette mesure retarde l'arrivée de nombreux joueurs africains dans leurs sélections respectives.

Pour la RDC, cette contrainte complique la préparation du groupe, Sébastien Desabre ne pouvant compter sur la majorité de ses cadres qu'en deuxième partie de stage. En attendant d'éventuels gestes de bonne volonté de certains clubs, Théo Bongonda apparaît comme un renfort précieux et le premier Léopard à ouvrir officiellement la voie vers la campagne continentale.