Congo-Kinshasa: Insécurité à Kimoka - La population exprime son inquiétude

La population de Kimoka, localité située sur l'axe Sake-Kitshanga dans le groupement Kamuronza, territoire de Masisi (Nord-Kivu), exprime son inquiétude face à la recrudescence des actes d'insécurité.

Selon les témoignages recueillis mardi 9 décembre sur place par Radio Okapi, des incursions armées, cambriolages, tueries et kidnappings sont perpétrés presque quotidiennement par des hommes armés non identifiés.

Au cours du week-end dernier, dans la nuit de dimanche à lundi, un adolescent d'environ quinze ans a été décapité et une dizaine de maisons cambriolées, rapportent des sources locales. Elles déplorent la persistance de cette situation malgré le bouclage opérée par des éléments de l'AFC-M23 il y a trois jours, au cours duquel douze jeunes avaient été interpellés dans trois quartiers de Sake.

Le corps du jeune garçon a été découvert lundi matin dans le quartier Butimbika, abandonné dans la concession de l'ISDR. La victime, originaire du quartier Mayutsa 1, aurait été tuée avant d'être déplacée, selon des sources locales. Les raisons de ce geste macabre restent inconnues.

Colère et peur à Sake

Durant la même nuit, des hommes armés ont investi trois quartiers de Kimoka, saccageant une dizaine de maisons et emportant des biens de valeur, notamment de l'argent et des téléphones. Plusieurs habitants ont été blessés à l'arme blanche.

Face à cette insécurité persistante, la population de Sake exprime sa colère et sa peur. La zone de Kimoka se vide progressivement, ses habitants préférant fuir plutôt que de risquer leur vie. Une situation alarmante qui fait appel à une urgence de restaurer la sécurité dans cette partie située sur l'axe Sake-Kitshanga.

Des sources locales déplorent ces incursions survenues trois jours après le dernier bouclage de l'AFC-M23. Lors de cette opération, douze jeunes avaient été interpellés dans trois quartiers de Sake, mais sans effet notable sur la sécurité.