Congo-Kinshasa: Le pays connait une épidémie de choléra sans précédent depuis 25 ans, alerte l'UNICEF

9 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

En République démocratique du Congo, une flambée de choléra sans précédent depuis 25 ans met en danger des milliers de familles. Dans un communiqué rendu public lundi 8 décembre, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme face à une situation qui touche un enfant congolais sur quatre.

Depuis janvier 2025, plus de 64 000 personnes ont été touchées par le choléra en RDC et près de 1 900 décès enregistrés. Les enfants représentent une part importante des victimes : plus de 14 000 malades et 340 décès, selon l'UNICEF.

Une quinzaine des mineurs ont récemment perdu la vie dans un même foyer collectif à Kinshasa, illustrant la gravité de cette crise. Celle-ci s'étend désormais dans 17 de 26 provinces, y compris la capitale.

Le manque d'eau potable et d'infrastructures d'assainissement reste le principal moteur de l'épidémie. À cela s'ajoutent les conflits, les déplacements, les fortes pluies et l'urbanisation non planifiée qui fragilisent encore davantage les familles.

Dans plusieurs zones urbaines, peu habituées au choléra, comme Kinshasa, le manque d'information et les retards d'accès aux soins entraînent des taux de mortalité très élevés.

Malgré le Plan multisectoriel d'élimination du choléra et l'initiative « Fleuve Congo sans choléra », les moyens manquent. L'UNICEF soutient des interventions d'urgence, l'amélioration de l'hygiène collective et des actions ciblées autour des foyers d'infection.

L'agence dit avoir déjà sensibilisé plus de 13 millions de personnes cette année. Cependant, elle prévient que ses financements pour 2026 sont insuffisants. Elle appelle le gouvernement et les partenaires internationaux à renforcer d'urgence leur appui pour éviter de nouvelles pertes en vies humaines.

