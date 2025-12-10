Burkina Faso: 25e anniversaire de Voix de Femmes - L'ONG a présenté un bilan satisfaisant

9 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Valentin KABORE

L'ONG voix de femmes a commémoré, le mardi 9 décembre 2025, à Ouagadougou, ses 25 ans d'existence marquant son engagement dans la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants au Burkina Faso.

L'ONG voix de femmes a 25 ans d'existence. Pour marquer d'une pierre blanche ce jubilé d'argent marquant son engagement dans la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants au Burkina Faso, l'ONG a célébré l'évènement, le mardi 9 décembre 2025, à Ouagadougou autour du thème : « Voix de femmes, 25 ans d'expérience sur la promotion des droits des femmes et des enfants : Quelles perspectives de résilience face aux défis sécuritaire, humanitaire, politique, et économique ».

Selon la présidente de l'ONG voix de femmes, Mariam Lamizana, de la vingtaine de pionnières engagées, l'ONG regorge aujourd'hui de plus d'une centaine de membres, toutes mobilisées pour la même cause et réunies autour d'un conseil d'administration de treize femmes déterminées. Elle a indiqué que l'ONG a bâti, au fil des années, une organisation structurée, riche de compétences, expériences et initiatives novatrices, présente dans douze régions du Burkina Faso avant le découpage actuel.

« Notre mission reste inchangée et plus ambitieuse que jamais. Il s'agit de transformer des vies en offrant aux femmes les clés de l'autonomie, et transformer des communautés toute entière en faisant de l'égalité un moteur de progrès », a-t-elle assuré. La présidente de l'ONG a révélé que durant les 25 ans, Voix de Femmes a engrangé des résultats significatifs.

« Des milliers de femmes et d'enfants à risque ou victimes de violences dans les villes et campagnes ont bénéficié d'un accompagnement holistique. Selon elle, en 2024, à titre d'illustration, 13 352 femmes et filles ont bénéficié de prise en charge sanitaire, d'accompagnement juridique, social et psychologique. Pour Mme Lamizana, ces résultats ne sont pas de simples chiffres, ce sont des comportements changés, des destins transformés, des familles consolidées, des communautés éveillées et des droits réaffirmés.

Malgré les avancées, la présidente de l'ONG voix de femmes a relevé que des défis importants demeurent, parmi lesquels l'on peut citer la persistance des violences basées sur le genre et des pratiques néfastes exacerbées par la crise sécuritaire. Pour la présidente du comité d'organisation, Victoria Kibora, à l'occasion de ses 25 ans, Voix de femmes organise des activités auxquelles le public est convié. « Il s'agit d'un panel sur le thème de la célébration, des journées portes ouvertes, une foire », a-t-elle précisé.

Lire l'article original sur Sidwaya.

