Togo: Quarante ans de bonnes affaires

9 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Lomé se prépare à l'un de ses rendez-vous les plus attendus de la fin d'année.

La grande quinzaine commerciale aura lieu du 18 décembre au 4 janvier 2026 sur son site habituel d'Agbadahonou, a annoncé mardi la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI), organisatrice de cette animation.

Cette édition marque les 40 ans de ce grand rendez-vous shopping qui accompagne, pour de nombreux Loméens, le début des fêtes. L'évènement est entièrement gratuit, ce qui contribue largement à son succès.

Les commerçants en profitent pour écouler leurs derniers stocks, tandis que le public vient chercher bonnes affaires et idées cadeaux avant les célébrations.

