Ile Maurice: Nouvelle arrestation de l'ACP Lilram Deal

L'ACP Lilram Deal a été placé en état d'arrestation, ce mardi 9 décembre, par le Central Criminal Investigation Department. Son interpellation s'inscrit dans l'enquête sur le vaste scandale d'écoutes téléphoniques révélé par les enregistrements divulgués sous le pseudonyme «Missie Moustass», peu avant les législatives de 2024.

Convoqué pour être interrogé sur son éventuelle implication dans ces écoutes illégales, le haut gradé - déjà suspendu de ses fonctions - a été informé par les enquêteurs qu'il passait du statut de témoin à celui de suspect. Il est désormais reproché à Lilram Deal une infraction présumée à l'Official Secrets Act, la loi qui encadre la détention et la divulgation d'informations classées secret d'État.

Cette nouvelle arrestation survient alors que le nom de Lilram Deal est déjà au coeur du dossier Reward Money. En juin, il avait été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC) et provisoirement inculpé de blanchiment, après la découverte d'environ Rs 4,5 millions sur un compte bancaire conjoint avec son épouse. Cette somme est soupçonnée de provenir de primes destinées à récompenser des informateurs.

L'ACP Deal, ancien patron de la Counter Terrorism Unit, conteste ces accusations, selon les derniers recoupements. Alors qu'il devait être placé en cellule, l'officier s'est plaint de son état de santé. Il a finalement été transféré vers une clinique pour y recevoir des soins, repoussant ainsi, au moins temporairement, son incarcération.

Une séquence qui rappelle les précédents séjours hospitaliers de l'ACP après son arrestation dans le dossier Reward Money, déjà critiqués dans l'opinion publique comme une manière pour certains suspects de bénéficier d'un «confort médical» plutôt que du régime carcéral classique.

En toile de fond demeurent les zones d'ombre de l'affaire Moustass Leaks. Le compte anonyme «Missie Moustass» avait diffusé des enregistrements attribués à des responsables politiques, policiers et personnalités influentes, révélant des conversations sur des nominations, des interférences alléguées dans des enquêtes sensibles et des arrangements supposés au sommet de l'État. Ces fuites, qui ont exposé l'ampleur présumée des écoutes et des dérives du système, ont déjà eu des répercussions politiques majeures.