Ile Maurice: Un détenu succombe à ses blessures

9 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une violente altercation a éclaté en fin de journée ce mardi 9 décembre à la prison de Melrose, dans la Kestrel Unit. Grièvement blessé lors d'une bagarre, l'un des prisonniers a été pris en charge par les gardiens et les secours. Son état étant critique, il a été évacué d'urgence vers l'hôpital. Cependant, il est décédé avant même d'arriver à destination.

Alertés, les éléments de la CID de Montagne-Blanche ainsi que la police se sont immédiatement rendus sur les lieux pour initier une enquête. Celle-ci devra établir le déroulé exact des faits, les causes de la bagarre et les responsabilités éventuelles.

L'administration pénitentiaire collabore étroitement avec les enquêteurs, alors que la prison de Melrose reste sous haute surveillance après ce drame.

