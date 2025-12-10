Ile Maurice: Dr Reuben Veerapen - «...La prise en charge du pied diabétique intervient trop tardivement»

interview

Le 16e congrès de l'Association de chirurgie thoracique et vasculaire de l'océan Indien qui s'était ouvert le 4 décembre à l'hôtel «Shandrani» a pris fin le dimanche 7 décembre. On fait le point sur ce congrès avec son coorganisateur, le Dr Reuben Veerapen, chirurgien thoracique et vasculaire mauricien, basé à La Réunion.

Pourquoi avoir choisi le pied diabétique comme thème central, cette année ?

Cette année, notre congrès a mis en lumière des enjeux majeurs pour l'île de La Réunion et Maurice : le pied diabétique, les maladies métaboliques, l'intelligence artificielle, l'éthique médicale et la prise en charge des pathologies cardiovasculaires.

Ces sujets illustrent à la fois les avancées scientifiques récentes et les défis humains, éthiques et organisationnels que nous devons collectivement affronter. Le pied diabétique, en particulier, demeure un défi de santé publique dans notre région, marqué par un nombre élevé d'amputations malgré les progrès réalisés. L'enjeu est d'améliorer la coordination entre les professionnels de santé et de sensibiliser davantage les patients, afin d'optimiser le parcours des soins interdisciplinaires.

Quelles sont les statistiques sur les amputations liées au diabète à La Réunion ?

À La Réunion, on dénombre environ 230 patients diabétiques amputés chaque année, soit entre 300 et 370 amputations, certains patients subissant plusieurs interventions. Ce chiffre est trois fois plus élevé qu'en métropole, en raison d'une prévalence du diabète deux fois supérieure et d'une fréquence accrue d'insuffisance rénale sévère. Heureusement, dans plus de 75 % des cas, les amputations concernent l'avant-pied ou les orteils, permettant aux patients de conserver une marche avec appui talonnier, sans prothèse.

Comment se déroule la prise en charge du pied diabétique à La Réunion et en France ?

La prise en charge repose sur un parcours de soins structuré :

· Prévention : soins podologiques, port de chaussures adaptées, examen quotidien des pieds par les patients.

· Sensibilisation : consultation rapide dès l'apparition d'une plaie car une prise en charge précoce est cruciale.

· Prise en charge urgente : C'est un parcours de soins qu'il faut mettre en place en commençant par de la prévention par les soins podologiques adaptés, par le port de bonnes chaussures et l'examen quotidien des pieds par les diabétiques et ensuite sensibiliser les patients à cette problématique et les faire consulter au plus vite dès l'apparition de la plus petite plaie. C'est comme un incendie, dans les premières secondes, si vous l'éteignez avec un verre d'eau, au bout d'une heure, il vous faudra plusieurs camions de pompiers avec une structure, qui est complètement détruite.

Il faut ensuite un adressage très rapide pour un avis vasculaire dans les 48 heures de l'apparition de la plaie pour faire un bilan écho-doppler artériel et une prise en charge pour revasculariser, c'est-à-dire aller dilater/ faire une angioplastie des artères occluses/ bouchées et remettre un flux sanguin au niveau des parties du pied ischémique. Si la dilatation n'est pas envisageable, il faut rapidement faire un pontage.

Quand il est trop tard, il faut malheureusement amputer et on essaie d'être le plus distal (orteils et avant-pied) possible dans ce cas de figure afin de garder un appui talonnier pour que le patient continue à marcher sans prothèse.

En parallèle à tout cela, il faut guérir l'infection, apporter des protéines au patient, calmer la douleur, rééquilibrer son diabète et faire un minimum de bilan cardiaque car celui-ci ne doit pas faire retarder le geste de dilatation ou de pontage.

· Suivi : il faut une surveillance régulière car le risque de récidive dépasse 50 % à 18 mois.

L'objectif est toujours de préserver au maximum la mobilité du patient, en privilégiant les amputations distales.

Que manque-t-il à Maurice pour mieux maîtriser le diabète et réduire les amputations ?

Selon les retours de nos confrères chirurgiens vasculaires au sein de la Société de chirurgie endovasculaire et vasculaire de l'océan Indien, le Dr Sibartie et le Dr Cadersa, la prise en charge intervient souvent trop tardivement. Il est essentiel de systématiser l'écho-doppler artériel dès les premiers signes, avec mesure de la pression distale. Un parcours de soins plus rapide et mieux coordonné permettrait de réduire significativement le taux d'amputations.

Quels progrès récents en chirurgie thoracique et vasculaire ?

Les innovations sont nombreuses. En chirurgie vasculaire : il y a des angioplasties complexes, foreuses pour «resculpter» les artères, l'utilisation d'ultrasons pour casser les calcifications, la fusion d'images pour des interventions moins invasives.

En chirurgie thoracique : il y a le développement de la vidéo-thoracoscopie, permettant des interventions par petites incisions pour les cancers du poumon et autres pathologies pulmonaires.

Comment mesurez-vous l'impact de vos congrès ?

Notre congrès est un lieu d'échange privilégié entre professionnels de santé de l'océan Indien. Il permet de confronter nos expériences, de partager les bonnes pratiques et de relever ensemble les défis médicaux et organisationnels de demain. Ces thématiques permettront vraiment d'améliorer nos pratiques quotidiennes.