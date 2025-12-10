Madagascar: Trail - 350 participants à l'assaut du KVAA

Le Kilomètre Vertical d'Angavobe Angavokely (KVAA), rendez-vous incontournable des passionnés de trail, se tiendra ce samedi 13 décembre dans le massif d'Angavokely, près de Carion. Deux joëlettes prendront le départ avec les 350 participants.

Le KVAA a toujours un goût particulier. Une organisation bien rodée qui ne manque jamais au calendrier de la saison des traileurs. Avec son épreuve unique de 15 km et ses 1000 m de dénivelé positif, la compétition se déroulera sur une demi-journée. Et c'est encore plus passionnant puisque Éric Lépine, l'un des pionniers de la discipline dans le pays, et son équipe, mettront leur expertise au service d'une organisation impeccable.

Le départ sera donné à 8h00 à la station forestière et l'arrivée est prévue vers 13h00. Cette année, 350 participants fouleront les deux montagnes, véritable jardin des traileurs. Un chiffre qui ne cesse de grimper d'édition en édition, confirmant l'essor de la discipline. Les coureurs seront répartis en huit catégories d'âge, hommes et femmes.

Tous s'engagent à respecter le règlement, notamment les barrières horaires, et à assumer les risques inhérents à une course en pleine nature. Rappelons que le KVAA est ouvert aux majeurs en bonne condition physique, mais aussi aux mineurs de plus de 14 ans, sous réserve d'une autorisation parentale et d'un accompagnement adulte.

La grande nouveauté de cette neuvième édition est son volet inclusif. Après l'UTOP, le KVAA devient la deuxième organisation à intégrer le para-trail. Deux joëlettes prendront le départ ce samedi, chacune portée par seize bénévoles. Sahondra et Salim, tous deux en situation de handicap, vivront à nouveau pleinement cette belle aventure sportive et humaine. À travers ce KVAA, le trail est bien plus qu'une compétition : c'est une fête du sport, de la solidarité et du dépassement de soi.