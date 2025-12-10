Madagascar: Tournoi Grands Élites - Disciples FC et Fosa Juniors confirment

La première journée du tournoi « Les Grands Élites », organisé par le club Disciples FC, a tenu toutes ses promesses ce mardi à Antsirabe. Ce mini-championnat au format « poule des As » ré-unit quatre formations de haut niveau : Disciples FC, Fosa Juniors FC, COSFA et l'AS Valahara. Initialement prévu avec le CFFA, le plateau a été modifié à la dernière minute. En pleine ré-organisation interne avant la saison PFL 2025/2026, le club de la capitale a préféré déclarer forfait pour l'événement du 9 au 13 décembre.

Les organisateurs ont alors choisi de faire appel à l'AS Valahara, championne en titre de la Ligue Vakinankaratra, afin de maintenir quatre équipes et de valoriser les clubs régionaux.

Sur le terrain, les favoris ont assumé leur statut. À domicile, Disciples FC a dominé COSFA 2-0 grâce à une maîtrise collective et deux réalisations en seconde période. Dans l'autre rencontre, Fosa Juniors a pris le meilleur sur l'AS Valahara sur un score de 3 buts à 2. Jeudi, la deuxième journée s'annonce décisive, l'AS Valahara tentera de se relancer face au Disciples FC, tandis que COSFA, défiera Fosa Juniors.