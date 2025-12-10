Madagascar: Tournoi Grands Élites - Disciples FC et Fosa Juniors confirment

10 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La première journée du tournoi « Les Grands Élites », organisé par le club Disciples FC, a tenu toutes ses promesses ce mardi à Antsirabe. Ce mini-championnat au format « poule des As » ré-unit quatre formations de haut niveau : Disciples FC, Fosa Juniors FC, COSFA et l'AS Valahara. Initialement prévu avec le CFFA, le plateau a été modifié à la dernière minute. En pleine ré-organisation interne avant la saison PFL 2025/2026, le club de la capitale a préféré déclarer forfait pour l'événement du 9 au 13 décembre.

Les organisateurs ont alors choisi de faire appel à l'AS Valahara, championne en titre de la Ligue Vakinankaratra, afin de maintenir quatre équipes et de valoriser les clubs régionaux.

Sur le terrain, les favoris ont assumé leur statut. À domicile, Disciples FC a dominé COSFA 2-0 grâce à une maîtrise collective et deux réalisations en seconde période. Dans l'autre rencontre, Fosa Juniors a pris le meilleur sur l'AS Valahara sur un score de 3 buts à 2. Jeudi, la deuxième journée s'annonce décisive, l'AS Valahara tentera de se relancer face au Disciples FC, tandis que COSFA, défiera Fosa Juniors.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.