Madagascar: Pétanque - Les présidents de la ligue Analamanga et Haute Matsiatra connus le 11 décembre

Après les reports du 6 décembre, la Commission électorale de la FSBM a fixé au jeudi 11 décembre le second tour décisif pour les deux dernières ligues régionales. Les conditions de vote ont été renforcées, les textes réglementaires rappelés avec fermeté et un appel au calme a été lancé : tout est mis en oeuvre pour éviter un nouveau blocage, en particulier à Analamanga, où les tensions avaient fait échouer le premier scrutin.

Lors d'un point de presse tenu ce mardi à l'ANS Ampefiloha, la Commission électorale de la Fédération Sports Boules Malgache (FSBM) a annoncé la reprise des élections pour les ligues Analamanga et Matsiatra Ambony le jeudi 11 décembre prochain. Ces deux scrutins, initialement prévus le 6 décembre avec les cinq autres ligues déjà élues, avaient été reportés pour des raisons différentes. « Nous organisons cette nouvelle date après les reports du 6 décembre, pour les motifs déjà communiqués via la presse et les réseaux sociaux », a déclaré Olivier Ramanandraibe, président de la Commission.

À Analamanga, l'élection se tiendra à l'Académie Nationale des Sports (ANS) d'Ampefiloha, tandis que celle de Matsiatra Ambony aura lieu à la Maison des Jeunes de Fianarantsoa. Le programme débutera à 9 h avec l'accueil des participants. Le vote est prévu à partir de 10 h, après la vérification des pièces et les discours des candidats. Les résultats seront proclamés le jour même.

Conditions de vote strictes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Seuls les clubs disposant d'un certificat de conformité en cours de validité, d'une attestation de fonction pour leur président ou d'une procuration régulière, et munis d'une carte d'identité nationale, pourront voter. La Commission insiste sur le respect intégral du code électoral adopté le 26 septembre 2025 lors de l'Assemblée générale extraordinaire, ainsi que des statuts de la FSBM, de l'arrêté 0202/10 et des textes de la FIPJP. Elle rappelle que l'Assemblée générale est composée exclusivement des représentants des ligues (et non des clubs individuels) et que la tutelle du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que la présence du Comité Olympique Malagasy, garantissent la légalité du processus.

Appel solennel au calme, surtout à Analamanga.

« Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que le scrutin se déroule dans un calme absolu, particulièrement à Analamanga, et nous empêcherons toute tentative de perturbation, quelle qu'en soit l'origine », a conclu Olivier Ramanandraibe, soulignant que la sérénité reste la priorité absolue pour clore ce cycle électoral de manière apaisée et régulière.