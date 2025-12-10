Madagascar: Festival - Dago Tattoo Fest, corps et riffs à l'honneur

« Dago Tattoo Fest » célèbre l'art du tatouage et du piercing à Tananarive, du 12 au 19 décembre, en vibrante collaboration avec la scène rock et métal. Du « cent pur cent rock ».

Quelque part, l'art du tatouage est une pratique brute, avec le côté expérience intense de la douleur et des modifications corporelles. Il a son festival désormais bien ancré dans la ville des Mille, « Dago Tattoo Fest - cent pur cent rock », les 12, 13, 14 et 19 décembre. « Nous en sommes à la troisième édition. Cette année, il y aura aussi du piercing parce que cela fait partie de l'art corporel, donc de l'art populaire. Nous avons tendance à limiter le tatouage à la mode, en oubliant qu'il intègre le grand domaine de l'art », souligne Hanta Vololona Razafimanantsoa, directrice du festival. Cette année, le festival collaborera avec l'émission radio « Cent pur cent rock ».

Ce qui explique les séries de concerts des groupes de rock et métal les plus en vue du moment. La directrice ajoute : « L'année dernière nous avons mis l'accent sur le tatouage dans la culture malgache. Cette année, ce sera plutôt une célébration de l'art et de la musique ». Pendant les quatre jours, la musique sera toujours au rendez-vous. L'ouverture officielle, le 12 décembre à 18h, se tiendra au Madagascar Underground à Antsahavola avec le concert du groupe Karmik.

Le lendemain à 10 h, la Teinturerie Ampasanimalo accueillera plusieurs activités : stands de tatouages, divers concours dont un « miss mister tattoo », et le marché des partenaires. Des légendes du rock tananarivien Naday, Dimyz, Harfanah, Hauntinhg... se relaieront sur scène. À 20 h 30, un spectacle de Dimyz clôturera la deuxième journée.

Le 14 décembre même lieu, le même topo avec Metal D, Spirity, Bemaneno, Martz un « hall of famer » du métal national... chaufferont les riffs. « Dago Tattoo Fest - cent pur cent rock » se clôturera au Meva By à l'Ans Ampefiloha. Pour les concours du meilleur tatoueur ou tatoueuse du jour ou « best of the day » et meilleur tatoueur ou tatoueuse de l'évènement, « il y aura un jury international Lionel Velna », précise Sleeping Pop, nom d'artistes de la directrice du festival.