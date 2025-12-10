Sénégal: L'État alloue 1,6 milliard de FCFA à 153 collectivités fragilisées par la revalorisation salariale (Cheikh Diba)

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a indiqué que 153 collectivités territoriales présentent un niveau de vulnérabilité élevé face à l'impact de l'augmentation des salaires des agents locaux, ajoutant qu'une enveloppe de 1,6 milliard de francs CFA a été prévue pour les accompagner.

"Les 153 collectivités territoriales affichent un ratio supérieur à 50 %, les classant parmi celles véritablement impactées par la hausse salariale. Ce sont prioritairement ces collectivités qui seront ciblées dans l'utilisation [du montant] de 1,6 milliard prévu dans la programmation budgétaire ", a-t-il notamment dit, précisant que ces ressources pourraient couvrir environ 65 % du surcoût salarial.

Cheikh Diba s'exprimait mardi devant les députés lors de l'examen du projet de budget 2026 de son département.

Le ministre a précisé que son département a analysé les données financières des collectivités afin "d'apprécier l'ampleur du choc " pour les municipalités disposant de ressources limitées.

Selon lui, 520 collectivités ont déjà transmis des dossiers d'enrôlement, représentant 9 467 agents concernés.

L'analyse révèle que 290 collectivités présentent un ratio masse salariale/charges de personnel inférieur à 40 %, "donc faiblement exposées ".

Environ 77 collectivités se situent dans une tranche comprise entre 40 % et 50 %, "peu impactées mais nécessitant un suivi ", a-t-il ajouté.

Évoquant par ailleurs la question des indemnités d'expropriation, Cheikh Diba a annoncé que les crédits inscrits à ce titre passeront de 5,3 milliards en 2025 à 12,1 milliards en 2026.

Il a assuré que les services compétents de son ministère ont été instruits de "privilégier la commune de Kaolack (Kahone) pour la prise en charge des indemnisations liées aux projets qui y ont affecté les populations.

Le ministre a enfin rappelé que ces ajustements s'inscrivent dans les caractéristiques générales du budget de son département pour l'exercice 2026.