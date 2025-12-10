Sénégal: L'État alloue 1,6 milliard de FCFA à 153 collectivités fragilisées par la revalorisation salariale (Cheikh Diba)

10 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a indiqué que 153 collectivités territoriales présentent un niveau de vulnérabilité élevé face à l'impact de l'augmentation des salaires des agents locaux, ajoutant qu'une enveloppe de 1,6 milliard de francs CFA a été prévue pour les accompagner.

"Les 153 collectivités territoriales affichent un ratio supérieur à 50 %, les classant parmi celles véritablement impactées par la hausse salariale. Ce sont prioritairement ces collectivités qui seront ciblées dans l'utilisation [du montant] de 1,6 milliard prévu dans la programmation budgétaire ", a-t-il notamment dit, précisant que ces ressources pourraient couvrir environ 65 % du surcoût salarial.

Cheikh Diba s'exprimait mardi devant les députés lors de l'examen du projet de budget 2026 de son département.

Le ministre a précisé que son département a analysé les données financières des collectivités afin "d'apprécier l'ampleur du choc " pour les municipalités disposant de ressources limitées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, 520 collectivités ont déjà transmis des dossiers d'enrôlement, représentant 9 467 agents concernés.

L'analyse révèle que 290 collectivités présentent un ratio masse salariale/charges de personnel inférieur à 40 %, "donc faiblement exposées ".

Environ 77 collectivités se situent dans une tranche comprise entre 40 % et 50 %, "peu impactées mais nécessitant un suivi ", a-t-il ajouté.

Évoquant par ailleurs la question des indemnités d'expropriation, Cheikh Diba a annoncé que les crédits inscrits à ce titre passeront de 5,3 milliards en 2025 à 12,1 milliards en 2026.

Il a assuré que les services compétents de son ministère ont été instruits de "privilégier la commune de Kaolack (Kahone) pour la prise en charge des indemnisations liées aux projets qui y ont affecté les populations.

Le ministre a enfin rappelé que ces ajustements s'inscrivent dans les caractéristiques générales du budget de son département pour l'exercice 2026.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.