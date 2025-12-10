Sénégal: Fatick - 110 migrants arrêtés au large du village côtier de Diakhanor

10 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La brigade de gendarmerie territoriale de Fimela (centre), a arrêté, mardi, 110 candidats à l'émigration irrégulière de diverses nationalités, à bord d'une pirogue au large de Diakhanor, un village côtier de la commune de Palmarin, a appris l'APS de source sécuritaire.

Les candidats à l'émigration ont été arrêtés au large de Diakhanor, à 40 km des côtes de ce village, grâce à une intervention rapide, indique un communiqué de la brigade de gendarmerie territoriale de Fimela.

"Cette intervention a permis l'interpellation de 110 candidats sénégalais, gambiens, ghanéens et guinéens ", ajoute la même source.

Elle renseigne que "les trois capitaines de l'embarcation ont pu prendre la fuite", abandonnant derrière eux les migrants clandestins dont certains se sont jetés à l'eau pour tenter d'échapper à la nage.

La pirogue transportant les clandestins est parti, lundi, de Djinack Bara en Gambie, aux environs de 22 heures pour rallier l'Espagne.

Selon le communiqué, la gendarmerie de Fimela a également procédé à la saisie, à bord de l'embarcation, des fûts remplis de carburant hors-bord, des moteurs hors-bord et une motopompe.

