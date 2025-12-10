Madagascar: Region Diana - La circulation sur le pont Mahavavy reprend

La bonne heure. Après un an et neuf mois d'interruption causée par les crues dévastatrices du cyclone Gamane, la circulation entre les deux rives du fleuve Mahavavy a officiellement repris depuis lundi soir, provoquant un profond soulagement au sein de la population locale et régionale.

La reprise de la circulation au pont de Mahavavy est accueillie comme une véritable bouffée d'air après l'achèvement complet des travaux d'installation du pont modulaire. En restaurant un accès essentiel entre les deux rives, elle redonne fluidité, stabilité et dynamisme au quotidien des habitants et des opérateurs économiques, après de longs mois de difficultés et de déplacements contraignants.

Pour toute la région Diana, il s'agit d'un pas important vers un retour à la normalité et un avenir plus serein. Pour les habitants, transporteurs et travailleurs, la réouverture de cet axe vital marque la fin d'une période particulièrement difficile. Un événement très attendu sur cet axe stratégique de la Route nationale 6 (RN6), même si des restrictions strictes encadrent désormais la traversée.

Les autorités rappellent que le passage sur l'ouvrage reste soumis à deux règles majeures : un poids total autorisé en charge maximum de 20 tonnes et un passage individuel des véhicules, un par un. Ces mesures visent à garantir la sécurité et la durabilité du pont, fortement sollicité par le trafic régional.

Depuis l'annonce de la remise en service du pont, un flot constant de véhicules et de piétons traverse l'ouvrage. Les usagers expriment un sentiment de délivrance, car les longs détours, les heures de retard et l'augmentation des frais de transport appartiennent enfin au passé.

« Nous étions vraiment fatigués des détours. Chaque déplacement devenait une épreuve. Maintenant, tout redevient simple, on peut circuler, travailler et voyager plus sereinement », témoignent des habitants de la rive sud du quartier Ilaidama.

Pendant la coupure, les habitants d'Ambilobe et les usagers de la RN6 ont vécu au rythme des pirogues et du bac, seuls moyens de traverser le fleuve. Un passage à gué avait été aménagé par la suite, mais son utilisation est restée très limitée, dépendant entièrement du niveau de l'eau.

Pour de nombreuses familles, la réouverture du pont est synonyme de réduction du coût de la vie. Le transport des denrées, l'accès aux marchés, aux écoles ou aux centres de santé se fait à nouveau de manière fluide. Les travaux réalisés ont renforcé la confiance des habitants quant à la solidité de l'ouvrage, surtout pendant la saison des pluies.

Contraste

Si l'ambiance est à la fête du côté de Mahavavy et d'Ambilobe, les habitants d'Ifasy font face à une tout autre réalité. Là-bas, aucun ouvrage n'a encore été engagé pour réparer le pont totalement coupé. La situation à Ifasy rappelle que les défis restent importants.

Le passage à gué devient inutilisable dès que le fleuve monte, obligeant la population à se rabattre sur des pirogues privées, actuellement le seul moyen de franchir la rivière. Un bac est bien présent, mais sa capacité est insuffisante. C'est pour cela que les habitants demandent que l'un des bacs de Mahavavy soit réaffecté à Ifasy pour désenclaver la zone.

Par ailleurs, certains riverains appellent à la démolition du passage à gué de Mahavavy, qu'ils pensent être à l'origine de la déviation du cours de l'eau. Selon eux, cette structure pourrait, comme par le passé, favoriser des inondations dans plusieurs villages situés au sud du fleuve.