Madagascar: Antsirana - Des jeunes se passionnent pour l'astronomie

Un club d'astronomie d'Antsiranana attire de plus en plus de jeunes et d'amateurs de sciences. Dernièrement, ses membres ont pu admirer la super lune froide, un phénomène rare qui se produit tous les 18 ans.

Porté par la passion croissante des jeunes et des amateurs de sciences, un club d'astronomie local connaît aujourd'hui un véritable essor. Créé avec l'objectif de démocratiser l'observation du ciel et de rendre les sciences astronomiques accessibles à tous, le club d'astronomie de l'Alliance Française s'impose progressivement comme un acteur éducatif et communautaire majeur.

Au départ animé par un petit groupe de passionnés, le club s'est structuré autour d'activités régulières comme soirées d'observation, ateliers d'initiation, conférences thématiques, et sorties pédagogiques en zones peu éclairées. Grâce à cette dynamique, le nombre d'adhérents ne cesse d'augmenter, attirant aussi bien des élèves curieux que des adultes souhaitant mieux comprendre l'univers.

Le développement du club repose notamment sur sa collaboration avec l'Institut Supérieur de la Technologie (IST) d'Antsiranana. Ces partenariats permettent d'organiser des séances de vulgarisation scientifique et de faire découvrir les métiers liés à l'astronomie.

Par ailleurs, l'acquisition progressive de matériels performants, comme des télescopes, renforce l'attractivité du club. L'objectif est d'offrir au public une expérience scientifique de qualité, tout en favorisant une approche ludique et participative.

Observatoire

Le club ambitionne également d'élargir son champ d'action. Parmi les projets envisagés figurent la mise en place d'un observatoire communautaire, la formation de jeunes animateurs scientifiques, ainsi que l'organisation d'événements ouverts au grand public, tels que des nuits des étoiles ou des journées d'astronomie.

Tout dernièrement, des membres du club avaient levé les yeux pendant la soirée pour admirer la dernière pleine lune de l'année. Et comme les deux précédentes, elle est particulière puisqu'il s'agit d'une super lune connue par l'appellation « lune froide ». Selon les explications du vice-président du club Abdillahi Bezara Clarky, ce phénomène se déroule tous les 18 ans, et la prochaine super lune froide aura lieu en 2042. C'est pour cela qu'ils ont mis leur choix sur la partie Est du campus universitaire d'Antsiranana, face à la baie, une excellente partie moins polluée pour observer les étoiles.

« Nous collaborons avec un autre club de l'IST Antsiranana. Tous deux disposons d'un télescope Starwalk que l'association Kintana nous a donné au mois de juillet, pendant la semaine de l'astronomie. Ce soir, nous voulions montrer aux membres qu'ils peuvent observer gratuitement la super lune froide », a-t-il expliqué, enthousiaste, tout en indiquant que lors de cette soirée, la lumière de la lune se reflétait sur l'océan et c'est beaucoup plus lumineux que que toutes celles qu'il avait vues auparavant.