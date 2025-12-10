Sénégal: Emigration irrégulière - La Marine nationale porte secours à 238 migrants au large de Dakar

10 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La Marine nationale a annoncé avoir secouru, ce mardi, une pirogue de migrants en difficulté au large des côtes sénégalaises. À bord de l'embarcation, 238 personnes ont été retrouvées à la dérive.

L'opération de sauvetage, menée en pleine mer, s'est déroulée sans incident majeur. L'ensemble des passagers a pu être récupéré sain et sauf par les marins, qui ont immédiatement pris les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité.

Les rescapés ont été acheminés à la Base navale Amiral Faye GASSAMA, où ils ont été confiés aux services compétents afin de recevoir une prise en charge médicale, administrative et humanitaire.

La Marine nationale rappelle que ce type d'intervention s'inscrit dans sa mission permanente de surveillance maritime et de secours en mer, alors que les tentatives de traversées migratoires dangereuses se multiplient dans la région.

