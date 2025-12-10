Sénégal: Claude Le Roy sous le charme d'Iliman Ndiaye - « J'adore ce joueur, il est incroyablement doué »

10 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Ancien sélectionneur du Sénégal, Claude Le Roy a tressé des lauriers à Iliman Ndiaye. « Le sorcier blanc » trouve que l'attaquant des Toffees est un des atouts majeur des Lions de la Téranga en vue de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.

Dès le départ, Claude Leroy a eu ne vision claire sur Iliman Ndiaye. « Je l'ai découvert avec Sheffield puis avec l'équipe nationale, je pense qu'avec son talent plus il va monter, meilleur il sera », déclarait-il en mai 2023. Aujourd'hui, il revit cette intuition initiale avec un brin de fierté : « Quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, je disais déjà qu'il serait la grande révélation parce que j'adore ce joueur. Il est incroyablement doué. »

Leroy voyait en Iliman un futur joueur d'élite, un joyau prêt à éclore dans le football mondial : vitesse fulgurante, dribble à la fois intérieur et extérieur, intelligence de jeu, accélérations explosives dès les premiers mètres... « c'est dire qu'il a absolument tout. Il a le talent pour être très étonnant dans les prochaines années », affirmait-t-il avec conviction.

« Il arrive comme un des joueurs phares du Sénégal »

Et en 2025, Ndiaye est devenu une pièce maîtresse du football sénégalais, un pilier incontournable à Everton. Sa trajectoire a pris une tournure spectaculaire, passant d'un potentiel prometteur à une réalité éclatante. Les adversaires des Lions à la CAN 2025 savent qu'ils auront affaire à un sacré client : « Il arrive comme un des joueurs phares du Sénégal. »

De la prédiction à la consécration, le parcours d'Iliman Ndiaye incarne cette vérité : parfois, la passion et l'intuition peuvent devancer l'évidence. Leroy, témoin de cette évolution, savoure le spectacle devant ses yeux : « C'est un superbe dribbleur, il est intelligent, il court tout le temps. C'est un superbe joueur. Là, il retrouve son véritable niveau avec Everton après son échec à l'OM. Il arrive sur une trajectoire exceptionnelle parce qu'il n'arrête pas de multiplier les exploits avec Everton. »

Au-delà de sa détermination, ce qui fascine encore chez Iliman Ndiaye, c'est son sens du collectif. Un exemple pour toute une nouvelle génération de jeunes footballeurs. Et Leroy, passionné par son protégé, ne peut s'empêcher de saluer son état d'esprit : « En plus, c'est un superbe coéquipier. » L'ascension irrésistible de Ndiaye, une véritable success story...

