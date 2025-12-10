Congo-Kinshasa: Calme relatif ce mercredi à Uvira sous contrôle des FARDC (Témoignages)

Un calme relatif règne ce mercredi 10 décembre au matin à Uvira, chef-lieu du territoire du Sud-Kivu, sous contrôle des Forces armées de la RDC (FARDC) et des combattants Wazalendo. Selon des témoignages concordants, les habitants vaquent timidement à leurs occupations quotidiennes sans présence confirmée de rebelles du M23, bien que les marchés et écoles tournent au ralenti.

Les militaires se concentrent vers le port de Kalundu au sud de la ville, tandis qu'un mouvement de déplacement vers le Burundi persiste chez certains résidents paniqués.

Un habitant témoigne de la situation :

« Uvira se réveille dans le calme, un calme relatif, pas de tirs de balles, la circulation est timide bien sûr mais les gens se promènent. Un mouvement de déplacement vers le Burundi est toujours visible. Un mouvement des militaires vers le Port de Kalundu est toujours visible mais la situation est sous contrôle de l'État Congolais. Les rebelles ne sont ni dans la ville ni dans ses environs. »

La veille, mardi 9 décembre, la situation avait été confuse avec des détonations d'armes lourdes qui ont semé la panique, fermant boutiques et commerces tandis que les habitants restaient cloîtrés chez eux.

Désinformation

Tard dans la soirée de mardi, le gouverneur Jean-Jacques Purusi a démenti les rumeurs virales sur les réseaux sociaux affirmant une occupation de la ville par la coalition AFC-M23, qualifiant ces informations de « totalement infondées » et appelant la population au calme et à ne pas céder à la panique.

Ce retour à une accalmie fragile illustre les tensions persistantes à Uvira, où la désinformation amplifie souvent les craintes d'une avancée rebelle au Sud-Kivu.