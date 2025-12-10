Cote d'Ivoire: Mariatou Koné décroche 10 milliards de FCFA auprès de l'Italie pour transformer l'école ivoirienne

La Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, Professeur Mariatou Koné, a annoncé ce mardi 9 décembre 2025, la mobilisation d'un financement de dix milliards de francs CFA auprès du Gouvernement italien pour soutenir la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (EGENA).

Ce financement stratégique s'inscrit dans le cadre du volet éducation du plan Mattei et a pour objectif principal d'améliorer la qualité de l'enseignement préscolaire et primaire ainsi que les apprentissages dans le pays. Sa mise en œuvre sera confiée à deux organisations non gouvernementales : l'Association des Volontaires pour le Service International (#AVSI), chargée de couvrir 18 régions rurales via le projet « RÉUSSIR », et l'ONG Arbre de Vie, qui interviendra dans les communes d'Abidjan que sont Koumassi, Cocody, Treichville et Anyama avec le projet « CASA ».

Le lancement officiel de ces activités a eu lieu au cabinet de la Ministre Mariatou Koné, à l'occasion du premier comité de pilotage du volet éducation du plan Mattei. L'opération, qui débutera en janvier 2026, portera sur plusieurs actions concrètes, telles que la réhabilitation de salles de classe, la construction ou la remise en état de blocs de latrines, la formation et le renforcement des capacités des enseignants, l'organisation de cours pilotes d'alphabétisation, la sensibilisation des parents, ainsi que la fourniture d'intrants pédagogiques et de bibliothèques mobiles.

La Ministre Mariatou Koné a souligné que ce projet est en parfaite adéquation avec les priorités nationales, notamment la cartographie scolaire, afin d'adapter l'action éducative aux réalités spécifiques de chaque région, conformément à la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.

L'événement a également été marqué par la présence de l'Ambassadeur désigné d'Italie en Côte d'Ivoire, Son Excellence Madame Roberta Di Lecce, et du directeur de la coopération italienne, ALDO CERA, qui ont salué la dynamique de coopération engagée depuis mai 2024 sous le leadership de la Ministre. Cette collaboration s'inscrit dans la continuité de la visite officielle en Côte d'Ivoire du Président italien, Son Excellence Sergio Mattarella, en avril 2024, et du sommet de Rimini en août dernier, étape clé pour le lancement de ce projet ambitieux.

Avec ce financement, la Côte d'Ivoire franchit une étape majeure vers l'amélioration de son système éducatif et le renforcement des apprentissages pour ses enfants.